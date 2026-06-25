Peaje en estrecho de Ormuz dejaría mal precedente para otras vías marítimas, asegura Marco Rubio

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Washington no busca mantener un acuerdo “a cualquier costo”. Foto: AFP.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la implementación de un peaje para barcos en el estrecho de Ormuz dejaría un mal precedente para otras vías marítimas del mundo.

Este jueves, durante una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, en Baréin, declaró que las vías internacionales “no pertenecen a ningún Estado”

“Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total.”

Marco Rubio agregó que aceptar un cobro de peaje en rutas marítimas como el estrecho de Ormuz provocaría que dicha práctica se extienda “por todo el mundo como una plaga”.

Foto: AFP.

Esta semana, Irán y Omán anunciaron en conjunto que analizaban los costos de administrar el tránsito por el estrecho de Ormuz: la ruta marítima que divide a ambos países y por donde circulaba el 20% del petróleo mundial diario antes de la guerra.

Sin embargo, este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, declaró que “las futuras negociaciones sobre el estrecho no implicarán la imposición de ningún tipo de comisión de tránsito”.

Estados Unidos considerará a países afectados por ataques de Irán

Durante la reunión de este jueves con representantes de los países del Golfo, Marco Rubio declaró que Estados Unidos desea un acuerdo de paz, pero no “a cualquier precio”.

“Queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que sea respetado”.

De igual forma, dijo que Washington tendrá en cuenta los intereses de los países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, países fuertemente afectados por los ataques de Irán a bases estadounidenses asentadas en dichas regiones.

“Queremos asegurarnos de que ninguna parte de este acuerdo perjudique, de ninguna manera, la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de ninguno de nuestros socios de la región del Golfo”, afirmó.

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