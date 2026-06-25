Fuerte terremoto en Japón no ameritó alerta de tsunami y no hay daños nucleares

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Foto: Reuters

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este jueves la costa noreste de Japón, provocando la suspensión temporal de servicios ferroviarios y la activación de protocolos de emergencia en varias prefecturas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños de consideración.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. La Agencia Meteorológica de Japón informó que no fue necesaria la emisión de una alerta de tsunami, aunque podrían registrarse ligeras variaciones en el nivel del mar.

Suspenden trenes y realizan inspecciones

Tras el sismo, la compañía East Japan Railway suspendió algunos servicios, incluido el tren bala Tohoku Shinkansen, mientras se realizaban revisiones de seguridad en la infraestructura. También fueron cerrados algunos tramos carreteros en Aomori para inspecciones preventivas.

El gobierno japonés conformó un equipo de emergencia para evaluar posibles afectaciones y coordinar acciones de respuesta en caso de ser necesarias.

Revisan plantas nucleares tras el terremoto

Las autoridades regulatorias informaron que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de Onagawa e Higashidori, así como en otras instalaciones energéticas ubicadas en la región afectada.

En la escala de intensidad japonesa de 0 a 7, la zona más afectada fue la prefectura de Aomori, con una intensidad superior a 6, un nivel definido como aquel en el que resulta imposible mantenerse en pie o moverse sin arrastrarse.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta y concentra cerca del 20% de los terremotos de magnitud 6 o superior registrados a nivel mundial. La región de Tohoku fue escenario del devastador terremoto y tsunami de 2011, que desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.

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