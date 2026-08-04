VIDEO: Dron persigue y explota contra un vendedor de verduras en Ucrania

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Los ataques con drones son constantes. Foto: AFP / Ilustrativa.

Un dron de Rusia explotó contra un vendedor de verduras en un mercado de la región de Jersón, en Ucrania. Al respecto, el presidente Volodímir Zelenski aseguró que existe un “safari ruso” contra civiles.

En las imágenes, se aprecia a un hombre vestido con ropa oscura correr alrededor de una camioneta en la calle para intentar escapar de un dron FPV (First Person View, pilotado a distancia).

Video: Reuters.

Dicho artefacto se acercó y explotó cerca del afectado, quien es identificado como Luri, un vendedor de verduras de 52 años quien sufrió heridas y una conmoción cerebral, según la policía ucraniana.

El gobernador regional, Olexander Prokudin, publicó posteriormente un video del hombre postrado en una cama de hospital.

“Apenas habíamos empezado a colocar (las verduras). Mi esposa también estaba allí. Oímos un zumbido”, relató Luri, de acuerdo con la AFP.

Cuando vio el artefacto, Luri quiso mostrar al operador que solo transportaba vegetales y no material militar. Sin embargo, el dron persiguió a este vendedor de verdura hasta explotar en el mercado ucraniano.

“Me puse a correr, choqué contra un vehículo. Me encontré en su trayectoria, atacó y simplemente me caí”, precisó.

Ataques con drones, una constante entre Rusia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó el ataque y acusó a los soldados rusos de “disfrutar matando y maltratando a civiles”. Aprovechó para insistir a sus aliados en intensificar la presión sobre Moscú.

“Cada día, los habitantes de Jersón se enfrentan a estos ‘safaris’ rusos”, afirmó.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

En cambio, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, indicó que “miles de crímenes similares nunca se hacen públicos”.

“Se trata de una estrategia rusa deliberada y sistémica. Saben exactamente lo que hacen”, indicó en sus redes sociales.

Los ataques entre Rusia y Ucrania se han intensificado a más de cuatro años que inició la guerra. Tan solo este martes se reportó un ataque con drones contra una zona industrial en las afueras de Moscú que mató a cinco personas. En cambio, otras tres, incluidas dos niñas, murieron en bombardeos rusos en la región ucraniana de Sumi.

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