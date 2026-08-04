Incendios azotan al mundo: calor, sequía y “El Niño”, entre las principales causas; ve cómo protegerte

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Evacuaron a miles por incendios en España y Francia. Foto: AFP

El avance de los incendios forestales en distintas regiones del mundo, impulsados por el calor extremo, la sequía y un fenómeno de “El Niño” cada vez más intenso, mantiene en alerta a autoridades y especialistas.

Además de destruir miles de hectáreas y obligar a evacuar a decenas de miles de personas, el humo de estos siniestros puede recorrer cientos o incluso miles de kilómetros y representar un riesgo para la salud, incluso lejos del lugar donde se originan las llamas.

Más incendios y un planeta cada vez más caliente

Uno de los casos más recientes ocurre en Spokane, al noroeste de Estados Unidos, donde tres incendios forestales obligaron a evacuar a más de 65 mil personas, consumieron miles de hectáreas y redujeron a cenizas entre 700 y mil 110 estructuras, de acuerdo con autoridades locales.

🇺🇸 | Incendios forestales fuera de control destruyeron entre 700 y 1.100 estructuras y forzaron la evacuación de más de 60.000 personas en la ciudad de Spokane, estado de Washington. Las autoridades locales calificaron el desastre como una de las peores catástrofes naturales en… pic.twitter.com/JiIEmG8SoL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 3, 2026

Las autoridades atribuyen la rápida propagación del fuego a la combinación de sequía y temperaturas elevadas, mientras que especialistas advierten que el cambio climático favorece incendios cada vez más frecuentes e intensos, generando un círculo que acelera el calentamiento global al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera.

El Niño agrava el panorama

A este escenario se suma la intensificación de El Niño, fenómeno que modifica durante varios meses los patrones de viento, presión y lluvias en distintas partes del planeta.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que este fenómeno “aviva un planeta ya en llamas” y alertó que el mundo entra en un territorio desconocido por la combinación entre el calentamiento global y un episodio de El Niño que podría convertirse en uno de los más intensos registrados.

La Organización Meteorológica Mundial prevé que, hacia octubre, prácticamente todas las zonas terrestres del planeta registren temperaturas superiores a lo normal.

🐎💔В Афінах від масштабних пожеж тікали коні — вони не постраждали — Reuters



У Греції близько 500 вогнеборців продовжують гасити лісові пожежі, але сильний вітер ускладнює роботу. pic.twitter.com/k3jE9EYOGt — Kyiv24 (@kyiv_tv) August 4, 2026

El humo puede viajar hasta México

Los efectos de los incendios no se limitan al lugar donde ocurren.

Modelos meteorológicos prevén que la pluma de humo generada por más de 50 incendios activos en el noroeste de Estados Unidos pueda desplazarse hacia la frontera norte de México, alcanzando entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sin embargo, el pronóstico aclara que la presencia de humo en la atmósfera no significa necesariamente que exista mala calidad del aire a nivel del suelo, ya que parte de las partículas puede mantenerse en capas altas de la atmósfera.

¿Qué riesgos representa el humo de los incendios?

El humo liberado por los incendios forestales contiene gases y partículas que pueden afectar al organismo.

Entre los contaminantes se encuentran partículas finas, monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos químicos que, dependiendo de las condiciones, pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

Incendios afectan Ática occidental en Grecia pic.twitter.com/Y4JvLQpssJ — Alertageo (@alertarojanot) August 3, 2026

Las personas más vulnerables son los adultos mayores, quienes padecen enfermedades respiratorias, los asmáticos, los lactantes y las mujeres embarazadas. La exposición también puede agravar enfermedades como la diabetes o favorecer eventos cardiovasculares, según especialistas citados en el documento.

¿Cómo protegerte del humo de los incendios?

Ante episodios de humo, las recomendaciones son:

Utilizar mascarillas FFP2 si se pertenece a un grupo vulnerable expuesto al humo

si se pertenece a un grupo vulnerable expuesto al humo Buscar atención médica si aparecen síntomas o dificultades para respirar

Limitar los desplazamientos y el tiempo al aire libre

Mantener puertas y ventanas cerradas

Ventilar únicamente cuando las condiciones lo permitan

Cubrir las entradas de aire con paños húmedos

Apagar los sistemas de ventilación mecánica durante los episodios de humo

Evitar realizar actividad física al aire libre en las zonas afectadas.

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