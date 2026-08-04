Iván Cepeda pide a Abelardo de la Espriella renunciar a su ciudadanía estadounidense

GENERANDO AUDIO...

Cepeda pide a De la Espriella renunciar a ciudadanía de EE. UU. Fotos: AFP

El exaspirante presidencial y senador electo Iván Cepeda pidió al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que renuncie a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo, al considerar que la doble nacionalidad representa un obstáculo para ejercer plenamente la Jefatura del Estado. La declaración ocurre a unos días de la toma de posesión, programada para este 7 de agosto en Cali.

Además del cuestionamiento sobre la doble ciudadanía, Cepeda defendió las movilizaciones convocadas por sectores de izquierda durante el inicio del nuevo gobierno y rechazó las críticas realizadas por De la Espriella contra las protestas.

Iván Cepeda cuestiona la doble ciudadanía de Abelardo de la Espriella

A través de redes sociales, Iván Cepeda sostuvo que quien ocupe la presidencia debe tener una lealtad exclusiva hacia Colombia.

La Jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y con su soberanía.

7 DE AGOSTO, CON EL PUEBLO



El próximo 7 de agosto estaremos, como lo hemos hecho siempre, junto al pueblo colombiano.



No aceptamos que se nos impida el ejercicio democrático del derecho que tenemos a la oposición política.



Nuestra presencia en concentraciones en… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 3, 2026

El senador electo agregó que la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella “constituye un impedimento que sólo es subsanable con su renuncia” a la ciudadanía estadounidense, para que pueda ser reconocido como un jefe de Estado “plenamente legítimo”.

Defiende movilizaciones y rechaza acusaciones de terrorismo

Cepeda también respondió a las declaraciones del presidente electo sobre la convocatoria de protestas impulsadas por la izquierda. El legislador aseguró que las manifestaciones previstas en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla serán pacíficas y forman parte del ejercicio democrático de la oposición.

Nuestra lucha es profundamente pacífica, decidida, pero siempre dentro de los principios de la democracia.

Asimismo, rechazó que las movilizaciones sean equiparadas con actos de terrorismo y afirmó que esa interpretación representa un riesgo para las libertades públicas.

De este modo, Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia este viernes 7 de agosto en una ceremonia que se realizará en la Universidad Santiago de Cali, luego de que se descartara celebrar el acto en Bogotá, como marca la tradición.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento