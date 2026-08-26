Sismo de 5.1 sacude Colombia y provoca evacuaciones en edificios de Bogotá

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Foto: Reuters

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles una zona de Colombia, informó el Servicio Geológico Colombiano, mientras que en Bogotá se reportó la evacuación de algunos edificios tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con el organismo, el temblor tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

La Presidencia de Colombia informó que se mantiene comunicación con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar si existen posibles afectaciones derivadas del sismo.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano detalló que el epicentro del movimiento se localizó en Los Santos, Santander, una zona con actividad sísmica frecuente.

🚨 Sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Santander, Colombia, a dos semanas de los temblores que sacudieron al país 🇨🇴 pic.twitter.com/ndZp22wscV — Irving (@IrvingPineda) August 26, 2026

El sismo ocurrió a una profundidad de 149 kilómetros, por lo que el movimiento fue percibido en diferentes zonas del país, incluida la capital colombiana.

En Bogotá, algunas personas evacuaron edificios después de percibir el movimiento, mientras las autoridades evaluaban la situación.

Hasta el momento de la información difundida por las autoridades, se mantenía el monitoreo para determinar si se habían registrado daños materiales o personas afectadas.

Colombia mantiene monitoreo tras el sismo

La Presidencia de Colombia informó mediante redes sociales que las autoridades permanecían en comunicación para verificar posibles consecuencias del movimiento telúrico.

El monitoreo ocurre semanas después de que el país fuera afectado por un terremoto de mayor magnitud, ocurrido el 10 de agosto.

La Presidencia de la República informa que, tras el sismo de magnitud 5,4 registrado a las 11:45 a. m., se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones.



Invitamos a los colombianos a mantener la… https://t.co/Amg2NB4snA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 26, 2026

Terremoto de magnitud 7.4 dejó más de 319 muertos

El pasado 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Aquel movimiento provocó graves daños en distintas zonas del país y dejó más de 319 personas muertas.

El terremoto derribó edificios de apartamentos y causó daños en viviendas, escuelas, hospitales y carreteras.

Las afectaciones se extendieron desde Buenaventura, sobre la costa del océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

Las autoridades colombianas mantienen la vigilancia ante la actividad sísmica registrada en el país.

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