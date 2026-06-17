VIDEO: nuevo ataque a narcolancha deja un muerto tras operativo de EE. UU. en el Pacífico Oriental

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Nuevo ataque a narcolancha deja un muerto en el Pacífico Oriental. Foto: Reuters

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó un nuevo ataque cinético letal contra una embarcación vinculada con organizaciones consideradas terroristas y dedicadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, operación que dejó un presunto narcotraficante muerto y dos sobrevivientes.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue ejecutado el 16 de junio de 2026 por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

Comando Sur realizó ataque contra embarcación ligada al narcotráfico

Según el comunicado difundido por las autoridades estadounidenses, los servicios de inteligencia detectaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental y que presuntamente participaba en operaciones de narcotráfico.

“El 16 de junio, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, señaló SOUTHCOM.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la embarcación estaba asociada con grupos catalogados como organizaciones terroristas, en el marco de la estrategia militar implementada para combatir las redes criminales transnacionales.

Operativo dejó un muerto y dos sobrevivientes

El Comando Sur detalló que como resultado de la acción militar, un hombre identificado como presunto integrante de estas organizaciones murió, mientras que otros dos hombres sobrevivieron al ataque.

“Un narcoterrorista varón murió durante esta operación y hubo dos supervivientes varones”, informó la dependencia estadounidense.

Asimismo, precisó que ningún integrante de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido durante el desarrollo del operativo.

Guardia Costera activó protocolo de búsqueda y rescate

Tras el incidente, SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar las labores correspondientes de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

“Tras el incidente, el Comando Sur de Estados Unidos notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los supervivientes”, detalló el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado la identidad de las personas involucradas ni la nacionalidad de la embarcación interceptada.

Operación forma parte de la estrategia contra el narcotráfico

Este nuevo ataque se suma a otras acciones implementadas dentro de la Operación Lanza del Sur, una estrategia del Departamento de Defensa estadounidense enfocada en interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para organizaciones criminales o grupos considerados terroristas.

A inicios de junio, autoridades estadounidenses informaron sobre otro operativo similar en la región, en el que también se empleó fuerza letal contra una embarcación presuntamente vinculada con actividades de narcotráfico.

Las operaciones continúan desarrollándose en distintas rutas marítimas del Pacífico Oriental, una de las principales zonas utilizadas para el traslado de cargamentos ilícitos hacia Norteamérica.

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