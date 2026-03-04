Video: Submarino de EE.UU. hunde buque de guerra iraní; reportan 61 desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Ilustrativa

Un submarino de Estados Unidos hundió este miércoles la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth, mientras autoridades de Sri Lanka, citadas por AFP, reportaron que 61 marineros permanecen desaparecidos y 32 fueron rescatados tras el ataque ocurrido cerca de la isla.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró Hegseth, jefe del Pentágono, ante la prensa.

En redes sociales, el Departamento de Guerra de Estados Unidos compartió un video del ataque.

El funcionario calificó el ataque como una “muerte silenciosa” y aseguró que se trata del primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

“Como en aquella guerra, estamos luchando para ganar”, afirmó.

Recuperan cadáveres de 87 marinos iraníes de buque hundido

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de un buque de guerra que fue hundido este miércoles por un submarino estadounidense frente a las costas del país, en el océano Índico, informaron fuentes policiales y de Defensa.

Los primeros 27 cadáveres fueron trasladados al hospital de Karapitiya, donde son atendidos 32 marineros que fueron rescatados, informó un fotógrafo de AFP.

Portavoces de la policía y la marina confirmaron que recuperaron los 87 cadáveres, que fueron transportados a bordo de cuatro embarcaciones de Sri Lanka, y que continúa la búsqueda de 61 marineros que siguen desaparecidos.

Fragata iraní emitió llamada de socorro antes de hundirse

El ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó al Parlamento que la fragata IRIS Dena emitió una llamada de socorro durante la madrugada del miércoles.

Menos de una hora después, un barco de rescate llegó a la zona del incidente, ubicada a unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle, en el sur del país.

Sin embargo, el buque ya se había hundido completamente cuando llegaron los equipos de rescate.

Las autoridades indicaron que 32 marineros iraníes fueron rescatados y trasladados de urgencia al principal hospital del sur de Sri Lanka, mientras continúan las labores para localizar a los demás tripulantes.

Sri Lanka despliega barcos y avión para buscar a los desaparecidos

Para continuar con las operaciones, dos embarcaciones de la Armada de Sri Lanka y un avión fueron desplegados en la zona del naufragio.

“Continuamos con la búsqueda, pero aún no sabemos qué ocurrió con el resto de la tripulación”, declaró a la AFP un funcionario de defensa del país.

El portavoz de la Armada de Sri Lanka, Buddhika Sampath, explicó que la operación responde a los compromisos internacionales del país.

“Respondimos al llamado de socorro en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, ya que esto se encuentra dentro de nuestra zona de búsqueda y rescate en el océano Índico”, afirmó.

El portavoz añadió que se han encontrado algunos cuerpos en la zona donde se hundió el barco.

Hundimiento ocurre en medio de ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

El Pentágono señaló que uno de los principales objetivos de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el sábado, es destruir la Armada iraní.

El hundimiento de la fragata IRIS Dena se produce en medio de ese conflicto en Oriente Medio.

Sri Lanka mantiene neutralidad en el conflicto

El gobierno de Sri Lanka ha reiterado que mantiene una postura neutral ante el conflicto en Oriente Medio y ha pedido diálogo para resolver la crisis.

Más de un millón de ciudadanos de Sri Lanka trabajan en países de Oriente Medio, lo que representa una fuente clave de divisas para el país, que aún se recupera de su peor crisis económica en 2022.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.