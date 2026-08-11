Videos: Así está hoy Colombia tras terremoto de 7.4 que ya dejó 240 muertos
Un día después del terremoto de magnitud 7.4, Colombia tiene un balance de alrededor de 240 muertos, con un colapso de infraestructura en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó, en cuyos escombros trabajan los rescatistas.
En un enlace a UnoTV, Paola López, reportera de Red+ Noticias, indicó que suman 181 personas muertas, según las cifras oficiales, aunque la AFP informó sobre 240 fallecidos.
ASÍ TE LO INFORMAMOS EN A LAS NUEVE EN UNO:
La periodista precisó que 95 muertes ocurrieron en Cali y 75 en Pereira. Además, existen 153 estructuras colapsadas, 56 de ellas en Cali.
Hasta este 11 de agosto, seis aeropuertos tienen suspendidas sus operaciones comerciales por daños de infraestructura.
Por su parte, el periodista Maicol Buitrago Huesa, de Red +, indicó a UnoTV que en Cali hay:
- Alrededor de 56 estructuras colapsadas.
- Tres vialidades afectadas.
- 10 hospitales inhabilitados.
Asimismo, subrayó que en el municipio de Quibdó, donde fue el epicentro, suma alrededor de 4 mil heridos, aunque la cifra oficial es de mil 310.
Este martes, el presidente recién electo, Abelardo de la Espriella, se encuentra en Pereira para coordinar los trabajos. Ayer estuvo en Quibdó, evaluando los daños.
En Pereira se celebrará un consejo de seguridad donde las distintas autoridades darán el último balance del terremoto en Colombia.
Trabajos de rescate
La periodista Paola López explicó que, hasta la mañana de este martes, había desabasto de insumos para atender a las personas que rescatan con vida de los escombros de las ciudades afectadas.
“Hay que decir que cinco capitales de los 32 departamentos del país están en este momento en alerta roja. Se trata de Quibdó, de Cali, de Manizales, Pereira y Armenia en estos momentos.”
Insumos necesarios en Colombia
- Agua
- Alimentos no perecederos
- Colchonetas
- Gasas
- Jeringas
- Instrumental básico de primeros auxilios
- Tapabocas
- Sábanas
Las autoridades continúan con las labores de rescate, mientras que habitantes de varias ciudades se han sumado como voluntarios.
“Las labores de rescate no han cesado durante ya 24 horas. Hay personas que todavía registran o dan una alerta o un signo de vida debajo de los escombros y las autoridades están haciendo todo lo posible para poder rescatarlas”, precisó la periodista.
Asimismo, el ejército colombiano desplegó a cinco pelotones que en conjunto suman más de 180 hombres y binomios caninos distribuidos en las ciudades más afectadas.
Paola López precisó que todavía no tenían un balance oficial sobre la llegada de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto.
Búsqueda de desaparecidos en Cali
La periodista subrayó que muchos colombianos han hecho publicaciones en redes sociales para localizar a sus seres queridos. Las autoridades han destacado que suman 188 desaparecidos, al menos en Cali. Aseveró que las líneas de emergencia nacionales atienden todas las llamadas puntualmente.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.