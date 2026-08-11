Videos: Así está hoy Colombia tras terremoto de 7.4 que ya dejó 240 muertos

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Las labores de rescate continúan. Foto: Red +

Un día después del terremoto de magnitud 7.4, Colombia tiene un balance de alrededor de 240 muertos, con un colapso de infraestructura en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó, en cuyos escombros trabajan los rescatistas.

En un enlace a UnoTV, Paola López, reportera de Red+ Noticias, indicó que suman 181 personas muertas, según las cifras oficiales, aunque la AFP informó sobre 240 fallecidos.

ASÍ TE LO INFORMAMOS EN A LAS NUEVE EN UNO:

La periodista precisó que 95 muertes ocurrieron en Cali y 75 en Pereira. Además, existen 153 estructuras colapsadas, 56 de ellas en Cali.

Hasta este 11 de agosto, seis aeropuertos tienen suspendidas sus operaciones comerciales por daños de infraestructura.

#11Ago #Colombia #Terremoto

El testimonio de un hombre que busca a su mujer entre los escombros del terremoto en Colombia: "No sabemos si está viva o muerta" Andrés Burbano salió de su casa para irse a trabajar, cuando volvió su apartamento estaba derruido. Ahora colabora con… pic.twitter.com/s2Ulrmu3cg — Reporte Ya (@ReporteYa) August 11, 2026

Por su parte, el periodista Maicol Buitrago Huesa, de Red +, indicó a UnoTV que en Cali hay:

Alrededor de 56 estructuras colapsadas.

Tres vialidades afectadas.

10 hospitales inhabilitados.

Asimismo, subrayó que en el municipio de Quibdó, donde fue el epicentro, suma alrededor de 4 mil heridos, aunque la cifra oficial es de mil 310.

🐕‍🦺 "Héroes de cuatro patas": Perritos trabajan para salvar vidas tras sismo en Colombia



La @PoliciaColombia compartió un video que muestra el trabajo de sus binomios caninos especializados en búsqueda y rescate tras el sismo de magnitud preliminar 7.4. Calificados como "héroes… pic.twitter.com/mIRDDlNPlv — Político Latam (@politico_latam) August 11, 2026

Este martes, el presidente recién electo, Abelardo de la Espriella, se encuentra en Pereira para coordinar los trabajos. Ayer estuvo en Quibdó, evaluando los daños.

En Pereira se celebrará un consejo de seguridad donde las distintas autoridades darán el último balance del terremoto en Colombia.

🇨🇴🎥 Desde #Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia, nuestra enviada especial María Clara Calle nos cuenta cómo avanzan las labores de rescate ➡️ https://t.co/cggdqrjkvD pic.twitter.com/bYjO6J5A31 — FRANCE 24 Español (@France24_es) August 11, 2026

Trabajos de rescate

La periodista Paola López explicó que, hasta la mañana de este martes, había desabasto de insumos para atender a las personas que rescatan con vida de los escombros de las ciudades afectadas.

“Hay que decir que cinco capitales de los 32 departamentos del país están en este momento en alerta roja. Se trata de Quibdó, de Cali, de Manizales, Pereira y Armenia en estos momentos.”

🇨🇴 Ayer fue un día difícil para #Colombia, pero también una oportunidad para demostrar que, ante la adversidad, son una sola fuerza.

La Policía Nacional se unió a rescatistas, personal médico y ciudadanos que, con valentía y vocación de servicio, trabajaron por quienes más lo… pic.twitter.com/3eSkUYIRzL — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 11, 2026

Insumos necesarios en Colombia

Agua

Alimentos no perecederos

Colchonetas

Gasas

Jeringas

Instrumental básico de primeros auxilios

Tapabocas

Sábanas

Las autoridades continúan con las labores de rescate, mientras que habitantes de varias ciudades se han sumado como voluntarios.

“Las labores de rescate no han cesado durante ya 24 horas. Hay personas que todavía registran o dan una alerta o un signo de vida debajo de los escombros y las autoridades están haciendo todo lo posible para poder rescatarlas”, precisó la periodista.

🐶❤️ ¡RESCATISTAS SALVARON A UN LOMITO TRAS EL TERREMOTO!



Un emotivo rescate se vivió en Cali, Colombia, donde equipos de emergencia lograron poner a salvo a un perrito que se encontraba en riesgo tras el sismo. 🇨🇴🚒



Bomberos y paramédicos continúan trabajando para encontrar y… pic.twitter.com/pcrZyNzLLO — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) August 11, 2026

Asimismo, el ejército colombiano desplegó a cinco pelotones que en conjunto suman más de 180 hombres y binomios caninos distribuidos en las ciudades más afectadas.

Paola López precisó que todavía no tenían un balance oficial sobre la llegada de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto.

Búsqueda de desaparecidos en Cali

La periodista subrayó que muchos colombianos han hecho publicaciones en redes sociales para localizar a sus seres queridos. Las autoridades han destacado que suman 188 desaparecidos, al menos en Cali. Aseveró que las líneas de emergencia nacionales atienden todas las llamadas puntualmente.

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