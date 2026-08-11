Ciudades más afectadas por el devastador terremoto de 7.4 en Colombia
Siete ciudades y localidades son las más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, que ha dejado al menos 224 muertos y mil 310 heridos en casas y edificios derrumbados.
El sismo, ocurrido a las 07:34 horas locales del 10 de agosto, dejó daños graves en las siguientes ciudades y poblados del occidente del país:
- Cali
- Pereira
- Manizales
- Quibdó
- Armenia
- Buenaventura
- San José de Palmar
El balance de víctimas se actualiza constantemente. Las autoridades contabilizaron a 224 personas muertas hasta la mañana de este martes. La mayoría de los decesos ocurrieron en Cali y Pereira.
Además, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó sobre mil 310 personas heridas.
El País contabilizó mil 575 viviendas afectadas en todo Colombia, así como 61 edificios colapsados; 18 centros de salud dañados; 52 escuelas y 18 carreteras.
A continuación, te mostramos el balance preliminar de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia, de acuerdo con información de Reuters, Associated Press y El País.
Ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia
Cali
- Concentraba a 95 de los 224 muertos en todo el país
- 885 personas heridas
- 188 personas desaparecidas
- Daños graves estructurales en el Refugio, el Tequendama y Pampalinda
- Afectaciones en hospitales: pacientes atendidos en las calles
- Personas atrapadas bajo los escombros
- Familias pasaron la noche afuera de sus casas por los daños y falta de servicios básicos
Pereira
- 72 fallecidos en Pereira
- 6 heridos
- 58 edificios colapsados
- Restricciones de circulación y seguridad por magnitud de daños
- Falta de electricidad
- Aeropuerto sin operación comercial
Manizales
- Cinco personas fallecidas
- 78 personas heridas
- 20 viviendas y 12 edificios total o parcialmente destruidos
- Fuga de gas y afectaciones eléctricas
- Daños en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario
- Aeropuerto sin operación comercial
Quibdó
- Una de las ciudades más cercanas al epicentro
- 103 personas heridas
- Nueve personas muertas
- Dificultades de comunicación y acceso a la ciudad
- Aeropuerto sin operación comercial
San José del Palmar
- Zona del epicentro
- Daños en edificios
- Sin cifra oficial de personas fallecidas
Armenia
- Daños en viviendas y edificios colapsados
- Afectaciones en el Aeropuerto Internacional El Edén
- 174 personas heridas
- Sin cifra oficial de personas fallecidas
Buenaventura
- Sin cifra oficial de personas fallecidas o heridas: 38 muertes en toda la región del Valle de Cauca
- Aeropuerto sin operaciones comerciales
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