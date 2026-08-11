Ciudades más afectadas por el devastador terremoto de 7.4 en Colombia

| 10:59 | Bryan Rivera González | Agencias
Ciudades más afectadas por el devastador terremoto de 7.4 en Colombia
Cali y Pereira fueron las más afectadas. Foto: AFP

Siete ciudades y localidades son las más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, que ha dejado al menos 224 muertos y mil 310 heridos en casas y edificios derrumbados. 

El sismo, ocurrido a las 07:34 horas locales del 10 de agosto, dejó daños graves en las siguientes ciudades y poblados del occidente del país:

  • Cali
  • Pereira
  • Manizales
  • Quibdó
  • Armenia
  • Buenaventura
  • San José de Palmar

El balance de víctimas se actualiza constantemente. Las autoridades contabilizaron a 224 personas muertas hasta la mañana de este martes. La mayoría de los decesos ocurrieron en Cali y Pereira.

Además, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó sobre mil 310 personas heridas.

El País contabilizó mil 575 viviendas afectadas en todo Colombia, así como 61 edificios colapsados; 18 centros de salud dañados; 52 escuelas y 18 carreteras.

A continuación, te mostramos el balance preliminar de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia, de acuerdo con información de Reuters, Associated Press y El País.

Ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia

Cali

  • Concentraba a 95 de los 224 muertos en todo el país
  • 885 personas heridas
  • 188 personas desaparecidas 
  • Daños graves estructurales en el Refugio, el Tequendama y Pampalinda
  • Afectaciones en hospitales: pacientes atendidos en las calles
  • Personas atrapadas bajo los escombros
  • Familias pasaron la noche afuera de sus casas por los daños y falta de servicios básicos

Pereira

  • 72 fallecidos en Pereira
  • 6 heridos
  • 58 edificios colapsados
  • Restricciones de circulación y seguridad por magnitud de daños
  • Falta de electricidad
  • Aeropuerto sin operación comercial

Manizales

  • Cinco personas fallecidas
  • 78 personas heridas
  • 20 viviendas y 12 edificios total o parcialmente destruidos
  • Fuga de gas y afectaciones eléctricas
  • Daños en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario
  • Aeropuerto sin operación comercial

Quibdó

  • Una de las ciudades más cercanas al epicentro
  • 103 personas heridas
  • Nueve personas muertas
  • Dificultades de comunicación y acceso a la ciudad
  • Aeropuerto sin operación comercial

San José del Palmar

  • Zona del epicentro
  • Daños en edificios
  • Sin cifra oficial de personas fallecidas

Armenia

  • Daños en viviendas y edificios colapsados
  • Afectaciones en el Aeropuerto Internacional El Edén
  • 174 personas heridas
  • Sin cifra oficial de personas fallecidas

Buenaventura

  • Sin cifra oficial de personas fallecidas o heridas: 38 muertes en toda la región del Valle de Cauca
  • Aeropuerto sin operaciones comerciales

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