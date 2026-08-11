Ciudades más afectadas por el devastador terremoto de 7.4 en Colombia

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Cali y Pereira fueron las más afectadas. Foto: AFP

Siete ciudades y localidades son las más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, que ha dejado al menos 224 muertos y mil 310 heridos en casas y edificios derrumbados.

El sismo, ocurrido a las 07:34 horas locales del 10 de agosto, dejó daños graves en las siguientes ciudades y poblados del occidente del país:

Cali

Pereira

Manizales

Quibdó

Armenia

Buenaventura

San José de Palmar

#Colombia | El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, no pudo contener las lágrimas al hablar de las víctimas y de las familias afectadas por el terremoto. La ciudad es una de las zonas más golpeadas por la tragedia. pic.twitter.com/nKrAlXsGMe — La Calle (@radiolacalle) August 11, 2026

El balance de víctimas se actualiza constantemente. Las autoridades contabilizaron a 224 personas muertas hasta la mañana de este martes. La mayoría de los decesos ocurrieron en Cali y Pereira.

Además, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó sobre mil 310 personas heridas.

El País contabilizó mil 575 viviendas afectadas en todo Colombia, así como 61 edificios colapsados; 18 centros de salud dañados; 52 escuelas y 18 carreteras.

A continuación, te mostramos el balance preliminar de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia, de acuerdo con información de Reuters, Associated Press y El País.

#ATENCIÓN | TRAGEDIA EN COLOMBIA: Por orden del presidente De La Espriella, llegan 400 soldados del Ejército a Cali para evitar problemas de orden público. Ya hay 1.000 uniformados en las calles mientras autoridades atienden emergencia del terremoto. pic.twitter.com/cBZDFrAWfK — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 11, 2026

Ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia

Cali

Concentraba a 95 de los 224 muertos en todo el país

885 personas heridas

188 personas desaparecidas

Daños graves estructurales en el Refugio, el Tequendama y Pampalinda

Afectaciones en hospitales: pacientes atendidos en las calles

Personas atrapadas bajo los escombros

Familias pasaron la noche afuera de sus casas por los daños y falta de servicios básicos

La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas.



Desde ayer, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de @BomberosBogota ha trabajado sin descanso en Cali. Esta madrugada, sobre las 3:57 am, lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban… pic.twitter.com/1CsD5zRBWh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Pereira

72 fallecidos en Pereira

6 heridos

58 edificios colapsados

Restricciones de circulación y seguridad por magnitud de daños

Falta de electricidad

Aeropuerto sin operación comercial

Manizales

Cinco personas fallecidas

78 personas heridas

20 viviendas y 12 edificios total o parcialmente destruidos

Fuga de gas y afectaciones eléctricas

Daños en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario

Aeropuerto sin operación comercial

Quibdó

Una de las ciudades más cercanas al epicentro

103 personas heridas

Nueve personas muertas

Dificultades de comunicación y acceso a la ciudad

Aeropuerto sin operación comercial

S.O.S Chocó! Graves pérdidas en muchas casas en Quibdó, mi casa materna y de familiares semidestruida pero gracias a Dios todos con vida!

Dios permita no hayan pérdidas de vidas humanas, muchas afectaciones en Quibdó.

Informan que en este edificio hay personas atrapadas. pic.twitter.com/8SwBVnxaXq — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) August 10, 2026

San José del Palmar

Zona del epicentro

Daños en edificios

Sin cifra oficial de personas fallecidas

Armenia

Daños en viviendas y edificios colapsados

Afectaciones en el Aeropuerto Internacional El Edén

174 personas heridas

Sin cifra oficial de personas fallecidas

Buenaventura

Sin cifra oficial de personas fallecidas o heridas: 38 muertes en toda la región del Valle de Cauca

Aeropuerto sin operaciones comerciales

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