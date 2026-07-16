Todo sobre las Islas Malvinas: dónde están, quién las administra y por qué Argentina y Reino Unido las disputan

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Hay una disputa por las Islas Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Foto: AFP

Las Islas Malvinas permanecen en el centro de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, mientras la ONU reconoce la existencia de la controversia y mantiene el llamado para que ambos gobiernos reanuden negociaciones sobre el territorio ubicado en el Atlántico Sur.

¿Cuál es la ubicación exacta de las Islas Malvinas? Mapa

Las Islas Malvinas, conocidas en inglés como Falkland Islands, forman un archipiélago situado en el Atlántico Sur, aproximadamente a 500 kilómetros de la costa de Argentina, frente a la Patagonia, y a cerca de 12 mil kilómetros del Reino Unido.

El archipiélago cuenta con una superficie terrestre de 12 mil 173 kilómetros cuadrados y está integrado principalmente por Isla Soledad (East Falkland), Gran Malvina (West Falkland) y más de 700 islas e islotes. Su principal asentamiento es Stanley, denominado Puerto Argentino por el Gobierno argentino.

De acuerdo con información de Naciones Unidas, las Islas Malvinas tienen una población aproximada de 3 mil 662 habitantes.

Islas Malvinas: quién las administra y qué reclama Argentina

Actualmente, las Islas Malvinas son administradas por el Reino Unido como un Territorio Británico de Ultramar.

El territorio cuenta con autogobierno para los asuntos internos, mientras que el Reino Unido mantiene el control sobre:

Defensa

Relaciones exteriores

Seguridad

Aunque la ONU identifica al Reino Unido como la potencia administradora del territorio, también reconoce que existe una disputa de soberanía con Argentina.

El Gobierno de Argentina sostiene que las Islas Malvinas, junto con las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, forman parte de su territorio nacional.

Esta posición está incorporada en la Constitución Nacional de Argentina, la cual establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes del archipiélago.

Por su parte, el Reino Unido sostiene que ejerce la administración efectiva del territorio y afirma que los habitantes de las islas han manifestado su intención de seguir siendo un territorio británico. Con base en esa posición, considera que no existe motivo para negociar la soberanía mientras esa voluntad permanezca.

Esta postura difiere de la interpretación del Gobierno argentino sobre la aplicación del principio de libre determinación.

Islas Malvinas. Foto AFP Ushuaia, Argentina sobre Islas Malvinas. Foto AFP Imagen AFP: Islas Malvinas. Foto: AFP Islas Malvinas. Foto: AFP Monumento a las Islas Malvinas. Foto: AFP Otro nombre usado para las Malvinas. Foto AFP Cementerio en las Islas Malvinas. Foto AFP

Islas Malvinas: qué dice la ONU y por qué continúa la disputa

De acuerdo con la posición oficial de Argentina, tras la independencia heredó los derechos territoriales de España y ejerció actos de gobierno sobre las Islas Malvinas. Además, sostiene que el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon el archipiélago y expulsaron a las autoridades argentinas.

Desde entonces, Argentina afirma que mantiene de manera permanente su reclamo sobre la soberanía del territorio.

En el ámbito internacional, la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e incluye a las Islas Malvinas en la lista de Territorios No Autónomos desde 1946, dentro del proceso de descolonización.

En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065 (XX), mediante la cual:

Reconoció formalmente la existencia de la disputa entre Argentina y el Reino Unido .

y el . Invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.

Solicitó considerar los intereses de los habitantes del archipiélago.

La ONU sólo reconoce la controversia

La ONU no determina cuál de los dos países posee la soberanía sobre las Islas Malvinas, sino que reconoce la controversia e insta al diálogo entre las partes.

Uno de los argumentos centrales de Argentina es que el principio de libre determinación no resulta aplicable al caso, debido a que considera que la población actual se estableció después de la ocupación británica de 1833. En consecuencia, sostiene que debe prevalecer el principio de integridad territorial.

El episodio militar más conocido relacionado con las Islas Malvinas ocurrió en 1982. El 2 de abril, Argentina desembarcó tropas en el archipiélago con el objetivo de recuperar el control del territorio. Como respuesta, el Reino Unido desplegó una fuerza naval y militar.

El conflicto armado se extendió durante 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982, cuando las fuerzas argentinas se rindieron.

De acuerdo con los datos oficiales, el conflicto dejó:

649 militares argentinos fallecidos.

fallecidos. 255 militares británicos muertos.

muertos. Tres civiles isleños fallecidos.

Además del conflicto de soberanía, las Islas Malvinas tienen relevancia por su ubicación estratégica en el Atlántico Sur, su cercanía con las rutas hacia la Antártida, la actividad pesquera —especialmente la captura de calamar—, las expectativas sobre posibles recursos de hidrocarburos en las áreas marítimas circundantes y la presencia militar británica en el archipiélago.

En la actualidad, el Reino Unido mantiene la administración de las Islas Malvinas, Argentina continúa con su reclamo diplomático de soberanía y la ONU, a través de su Comité Especial de Descolonización, examina cada año la situación y reitera el llamado para que ambos gobiernos retomen las negociaciones.

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