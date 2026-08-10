Videos muestran cómo se vivió el terremoto de 7.4 en Colombia
Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Hasta el momento, se reportan 111 personas fallecidas y un número indeterminado de heridos en diferentes zonas del país.
Tras el terremoto, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos en los que se observa el momento en que las personas buscan salir de los inmuebles, así como edificios con daños y estructuras que colapsaron debido al movimiento.
Así vivieron en Colombia el terremoto de 7.4
Los videos que circulan en redes sociales permiten observar cómo vivieron los colombianos el terremoto, registrado alrededor de las 7:34 horas, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad reportada de 96 kilómetros.
En Pereira, una de las ciudades más afectadas, algunas grabaciones muestran el momento en que ocurrió el sismo, la reacción de las personas ante su intensidad y edificaciones que colapsaron.
También se difundieron imágenes del Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se observa a personas correr mientras ocurría el sismo, así como las afectaciones que dejó en los techos y otras partes de la infraestructura.
Incluso, el influencer José Gallego compartió en su cuenta de TikTok un video en el que muestra cómo experimentó el temblor en el aeropuerto.
@soy_gallegoo
Esto parecía un terremoto, estoy bien, el susto de mi vida.♬ sonido original – Gallego
En Manizales, otra de las ciudades afectadas, videos muestran edificaciones colapsadas, daños en el aeropuerto y afectaciones en la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios representativos de la ciudad.
En Cali, distintos videos muestran afectaciones en edificaciones y estructuras que resultaron dañadas o colapsaron tras el movimiento.
Entre las imágenes difundidas se encuentra el desplome de una parte del Motel Molino Rosa, una construcción de cuatro pisos ubicada en el sur de la ciudad.
También se difundieron imágenes de afectaciones en unidades militares del Ejército en Cali y de la Armada en Buenaventura.
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