Videos muestran cómo se vivió el terremoto de 7.4 en Colombia 

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Terremoto de 7.4 azota Colombia. Foto: Reuters.

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Hasta el momento, se reportan 111 personas fallecidas y un número indeterminado de heridos en diferentes zonas del país.

Tras el terremoto, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos en los que se observa el momento en que las personas buscan salir de los inmuebles, así como edificios con daños y estructuras que colapsaron debido al movimiento.

#EXTRA | Así se vivió el fuerte terremoto en el Cantón Pichincha, donde el presidente De La Espriella dio su primer discurso tras posesión. Solo hubo daños materiales. pic.twitter.com/JR8QM1Jy7M — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

Así vivieron en Colombia el terremoto de 7.4

Los videos que circulan en redes sociales permiten observar cómo vivieron los colombianos el terremoto, registrado alrededor de las 7:34 horas, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad reportada de 96 kilómetros.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas, algunas grabaciones muestran el momento en que ocurrió el sismo, la reacción de las personas ante su intensidad y edificaciones que colapsaron.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

🇨🇴 | El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia superó los 50. La ciudad de Pereira se convirtió en una de las zonas más afectadas, acumulando al menos 40 víctimas fatales, mientras los equipos de emergencia avanzan con las tareas de rescate. pic.twitter.com/CATAMEpNzd — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 10, 2026

#EXTRA | Tragedia en Pereira por terremoto: 18 muertos, tres de ellos en el aeropuerto Matecaña, confirma el alcalde. pic.twitter.com/W7lveyTqM5 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

También se difundieron imágenes del Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se observa a personas correr mientras ocurría el sismo, así como las afectaciones que dejó en los techos y otras partes de la infraestructura.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Momento del sismo en el aeropuerto de Pereira: pic.twitter.com/0IUH8GhFsx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

VIDEO | El aeropuerto de Pereira, en el departamento de Risaralda, sufre graves afectaciones tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia y con epicentro en el departamento del Chocó.



📹 Virales en redes sociales. pic.twitter.com/wzFY7pU9Pu — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 10, 2026

Incluso, el influencer José Gallego compartió en su cuenta de TikTok un video en el que muestra cómo experimentó el temblor en el aeropuerto.

@soy_gallegoo Esto parecía un terremoto, estoy bien, el susto de mi vida. ♬ sonido original – Gallego

En Manizales, otra de las ciudades afectadas, videos muestran edificaciones colapsadas, daños en el aeropuerto y afectaciones en la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios representativos de la ciudad.

#EXTRA | Graves daños en el aeropuerto de Pereira tras fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Chocó. Usuarios evacúan las instalaciones. pic.twitter.com/hRVrvVwdBA — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

#EXTRA | Este es el momento en que colapsa parte de la catedral de Manizales tras el muy fuerte sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó. pic.twitter.com/F47UDo2TyB — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

El impacto del terremoto en Manizales, Colombia, que causó graves daños a la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, que data de 1869 pic.twitter.com/u0cz1pxn0n — Pascal (@beltrandelrio) August 10, 2026

En Cali, distintos videos muestran afectaciones en edificaciones y estructuras que resultaron dañadas o colapsaron tras el movimiento.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Múltiples edificios colapsaron en Cali, Colombia, tras el potente terremoto de magnitud 7.4. pic.twitter.com/GFDW8qxzu5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

⚡️Terremoto en Colombia siembra pánico a las afueras de un hospital



📍Cali

pic.twitter.com/KiUG0zRdRr — RT en Español (@ActualidadRT) August 10, 2026

Entre las imágenes difundidas se encuentra el desplome de una parte del Motel Molino Rosa, una construcción de cuatro pisos ubicada en el sur de la ciudad.

🔴Se reporta el colapso de una parte de la estructura del Motel Molino Rosa, una edificación de cuatro pisos en el sur de Cali.



👉🏾Varios ciudadanos buscan personas que puedan estar atrapadas en los escombros.



Le dejamos el desarrollo de esta noticia en https://t.co/mVqNRzy7fQ. pic.twitter.com/d6SVXUIqW5 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

El motel Molino Rojo, ubicado sobre la Autopista Suroriental de Cali, colapsó este lunes luego del fuerte sismo que sacudió a la ciudad. Equipos de emergencia se desplazaron al lugar para verificar posibles personas afectadas y establecer el alcance de los daños ocasionados por… pic.twitter.com/MMP83UnGcQ — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) August 10, 2026

También se difundieron imágenes de afectaciones en unidades militares del Ejército en Cali y de la Armada en Buenaventura.

¡Atención en Colombia! 🇨🇴🚨 Unidades militares del Ejército en Cali y de la Armada en Buenaventura sufrieron afectaciones tras el fuerte temblor registrado en varias regiones. A esta hora realizan un barrido preventivo en las instalaciones. Mirá las imágenes acá 👇#Colombia… pic.twitter.com/FQnTRbtcIw — Ciudadano News (@Ciudadano_News) August 10, 2026

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