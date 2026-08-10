Declaran en Colombia “situación de emergencia” tras sismo de 7.4; suman 111 muertos

| 14:16 | Sergio Iván González | Uno TV
Colombia declara situación de emergencia por sismo
Van 111 muertos por sismo en Colombia. Foto: AFP

Un sismo de magnitud 7.4 dejó al menos 111 personas muertas y 87 heridas en Colombia, informó este lunes el presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció la declaratoria de “situación de emergencia” para atender las afectaciones.

“Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día”, señaló el mandatario desde Bogotá.

Daños en infraestructura y aeropuertos

De acuerdo con el balance preliminar presentado por el gobierno, el terremoto también provocó daños en miles de viviendas, muchas de ellas con afectaciones severas o colapsadas.

Las autoridades reportaron además afectaciones en seis aeropuertos, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención a la población afectada.

El número de víctimas podría modificarse en las próximas horas conforme avanzan las tareas de rescate y se actualiza la información desde las zonas impactadas por el movimiento telúrico.

Autoridades de Colombia informaron que la prioridad es rescatar a las personas que pudieron haber quedado atrapadas entre los escombros de los edificios que colapsaron.

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