Terremoto de Colombia también sacudió a Venezuela, Ecuador y Panamá
El terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia se sintió en varias zonas de Venezuela, Ecuador y Panamá, donde no se han registrado afectaciones hasta el momento.
El sismo ocurrió a las 7:34 horas locales de este lunes 10 de agosto, con epicentro en el Departamento de Chocó, cerca de San José del Palmar.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 7.4, a una profundidad de aproximadamente 107 kilómetros, un sismo que se sintió en varias ciudades colombianas.
Por ello, el USGS catalogó este sismo como el de mayor magnitud registrado durante la última década en el país.
Autoridades han confirmado 11 muertos hasta el momento, de las cuales, aproximadamente 42 ocurrieron en el departamento de Risaralda.
¿En qué otros países se sintió el sismo?
Venezuela
Reuters destacó que el movimiento se percibió en el estado fronterizo de Táchira y en Barquisimeto, al centro-occidente. No hay reportes de víctimas ni daños importantes, afectado por el doble terremoto de julio que dejó más de 6 mil muertos.
Ecuador
La agencia AP destacó que hubo movimientos telúricos en este país que comparte frontera con Colombia, con afectaciones mínimas.
Panamá
AP confirmó que el sismo también se sintió en Panamá. Usuarios de redes sociales reportaron movimientos en la ciudad de Panamá, en Valle de Antón, Guararé y en el oeste del país.
Tan solo en la capital, usuarios describieron agitaciones en los edificios y evacuación de personas en la zona de Fernández de Córdoba.
Hasta el corte de esta edición, las autoridades de los tres países no han dado un balance oficial.
Ayuda a Colombia
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, suspendió sus actividades programadas y se trasladó a Bogotá para encabezar la coordinación de la respuesta gubernamental por el terremoto.
En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que al menos 25 estructuras quedaron colapsadas, algunas con personas atrapadas.
Ciudades más afectadas por terremoto en Colombia
- Buenaventura
- Bogotá
- Cali
- Manizales
- Pereira
- Quibdó
Países que han ofrecido apoyo
- Brasil: solidaridad y disposición de ayuda
- Ecuador: equipo USAR de 47 rescatistas, perros especializados y equipo con autonomía de siete días
- Estados Unidos: disposición de ayuda
- México: solidaridad y disposición de ayuda
- Venezuela: rescatistas
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