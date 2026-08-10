Terremoto de Colombia también sacudió a Venezuela, Ecuador y Panamá

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Países ofrecieron ayuda humanitaria. Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia se sintió en varias zonas de Venezuela, Ecuador y Panamá, donde no se han registrado afectaciones hasta el momento.

El sismo ocurrió a las 7:34 horas locales de este lunes 10 de agosto, con epicentro en el Departamento de Chocó, cerca de San José del Palmar.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 7.4, a una profundidad de aproximadamente 107 kilómetros, un sismo que se sintió en varias ciudades colombianas.

Tragedia en Colombia: siga #ENVIVO la Emisión del Mediodía de Red+ Noticias del 10 de agosto de 2026. https://t.co/8BS9wW328m — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

Por ello, el USGS catalogó este sismo como el de mayor magnitud registrado durante la última década en el país.

Autoridades han confirmado 11 muertos hasta el momento, de las cuales, aproximadamente 42 ocurrieron en el departamento de Risaralda.

#ATENCIÓN | Ya son 111 muertos, 87 heridos, 37 viviendas destruidas y 61 edificios colapsados por el terremoto en Colombia, asegura el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA). pic.twitter.com/fAaH0k7KJb — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

¿En qué otros países se sintió el sismo?

Venezuela

Reuters destacó que el movimiento se percibió en el estado fronterizo de Táchira y en Barquisimeto, al centro-occidente. No hay reportes de víctimas ni daños importantes, afectado por el doble terremoto de julio que dejó más de 6 mil muertos.

Ecuador

La agencia AP destacó que hubo movimientos telúricos en este país que comparte frontera con Colombia, con afectaciones mínimas.

#EXTRA | Así se vivió el fuerte terremoto en el Cantón Pichincha, donde el presidente De La Espriella dio su primer discurso tras posesión. Solo hubo daños materiales. pic.twitter.com/JR8QM1Jy7M — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 10, 2026

Panamá

AP confirmó que el sismo también se sintió en Panamá. Usuarios de redes sociales reportaron movimientos en la ciudad de Panamá, en Valle de Antón, Guararé y en el oeste del país.

Tan solo en la capital, usuarios describieron agitaciones en los edificios y evacuación de personas en la zona de Fernández de Córdoba.

Hasta el corte de esta edición, las autoridades de los tres países no han dado un balance oficial.

Ayuda a Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, suspendió sus actividades programadas y se trasladó a Bogotá para encabezar la coordinación de la respuesta gubernamental por el terremoto.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que al menos 25 estructuras quedaron colapsadas, algunas con personas atrapadas.

Buildings collapsed after a 7.4-magnitude earthquake struck western Colombia near San Jose del Palmar, causing injuries, damage in Quibdo, and evacuations across nine departments https://t.co/b9Tbt2PyRd pic.twitter.com/VuLg7UBcSk — Reuters (@Reuters) August 10, 2026

Ciudades más afectadas por terremoto en Colombia

Buenaventura

Bogotá

Cali

Manizales

Pereira

Quibdó

Países que han ofrecido apoyo

Brasil: solidaridad y disposición de ayuda

Ecuador: equipo USAR de 47 rescatistas, perros especializados y equipo con autonomía de siete días

Estados Unidos: disposición de ayuda

México: solidaridad y disposición de ayuda

Venezuela: rescatistas

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