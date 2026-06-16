Adulta mayor provoca aparatoso accidente con su scooter en carrera ciclista

GENERANDO AUDIO...

Los ciclistas se encuentran estables. Foto: Reuters

Una adulta mayor provocó un aparatoso accidente durante la etapa final del Saarland Trofeo Junior en Alemania al ingresar de manera repentina al recorrido con su scooter eléctrico, justo cuando el pelotón avanzaba a gran velocidad.

El incidente ocurrió el pasado 14 de junio durante la jornada definitiva de la prueba, disputada entre Alemania y Francia. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo la mujer cruza la calzada mientras los ciclistas se aproximaban, dejando muy poco margen de reacción.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Elderly man went forward on his scooter during a bike race and caused a nasty accident.

pic.twitter.com/eFyMxqkk7J — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) June 15, 2026

De acuerdo con la prensa local, la mujer apareció repentinamente en la esquina de la pista de la carrera para atravesar del otro lado. No obstante, debido a que no calculó su tiempo de frenado, la llanta delantera de su vehículo terminó sobre la calle lo que provocó que un ciclista chocara contra ella.

En el accidente, un corredor danés logró esquivar el scooter por apenas unos centímetros. Sin embargo, el neerlandés Paul Vriesman no corrió con la misma suerte.

La colisión provocó una caída múltiple que envió a varios competidores al asfalto, mientras otros lograron evitar el accidente y continuar la carrera. Pese a la gravedad del impacto, ninguno de los involucrados sufrió lesiones graves.

Tras el accidente, Paul Vriesman compartió el video en sus redes sociales y expresó su sorpresa por lo ocurrido. El deportista lamentó no haber podido concluir la competencia después de varios días de esfuerzo.

“Un accidente muy feo, pero parece que salí relativamente bien. No pude terminar la carrera. Sin palabras sobre cómo puede pasar algo así”, escribió.

El ciclista también reconoció que fue frustrante debido a que consideraba la competencia como un paso importante en su desarrollo deportivo.

¿Qué es el Saarland Trofeo Junior?

La carrera forma parte del calendario juvenil internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y es considerada una de las pruebas más importantes para jóvenes promesas del ciclismo europeo.

La edición número 38 del evento se disputó durante cuatro días entre la región alemana de Saarland y la francesa de Moselle. Pese al accidente, la carrera continuó y concluyó con la victoria del noruego Sindre Orholm-Lønseth, quien se quedó con la clasificación general tras completar las cinco etapas programadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.