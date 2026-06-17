¡Héroe sin capa! Así fue el rescate que evitó una tragedia en Nuevo León

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Cámaras grabaron como hombre salva a niña. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un acto de valentía se volvió viral en redes sociales luego de que un joven rescatara a una niña que caminaba sola en plena Carretera Nacional, en Nuevo León, una de las vialidades con mayor afluencia vehicular y donde los automovilistas suelen circular a altas velocidades.

El video, difundido ampliamente en distintas plataformas, muestra cómo el hombre, identificado posteriormente como Alexis, reaccionó de inmediato para evitar un posible atropellamiento, una acción que le valió cientos de mensajes de reconocimiento por parte de usuarios.

Además de destacar el acto heroico, las imágenes también reabrieron la conversación sobre la importancia de no dejar a los menores sin supervisión, especialmente en zonas cercanas a avenidas, carreteras o espacios con alto flujo vehicular.

¿Cómo ocurrió el rescate de la niña en Nuevo León?

Las imágenes muestran a la menor caminando desde la acera hacia la carretera sin la compañía de un adulto.

La niña alcanza a llegar hasta el segundo carril de una vialidad de tres carriles, cuando una revolvedora de cemento frena repentinamente y activa el claxon para alertar sobre la situación.

Segundos después, Alexis aparece en escena y corre hacia la menor para ponerla a salvo.

Mientras tanto, un tercer vehículo rodea a la revolvedora y continúa avanzando, una maniobra que incrementó el riesgo tanto para el joven como para la niña.

A pesar del peligro, ambos lograron salir ilesos y ponerse fuera del alcance de los automóviles.

¿Qué se sabe sobre la niña?

De acuerdo con versiones difundidas en reportes, la menor habría aprovechado un momento de descuido de sus padres o familiares en uno de los negocios ubicados en la zona cercana a la presa Presa La Boca.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la menor.

El video deja una importante lección de prevención

Aunque el desenlace fue favorable, el caso se ha convertido en un recordatorio sobre la importancia de extremar la vigilancia de niñas y niños en espacios públicos.

Especialistas en seguridad infantil recomiendan mantener a los menores siempre bajo supervisión directa, sobre todo en lugares cercanos a calles, estacionamientos y carreteras, donde unos segundos de distracción pueden convertirse en una situación de riesgo.

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