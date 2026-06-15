Merlín, el “pato mundialista” que se volvió viral en los festejos de la victoria de México en el Mundial

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Se viralizó por su peculiar apariencia. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Merlín es el nombre del “pato mundialista” que se volvió viral tras aparecer en un video con la playera de la Selección Mexicana durante los festejos de la victoria de México sobre Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026.

Tras marcar tendencias en redes sociales, ya se ha dado a conocer su historia.

¿Quién es Merlín, el pato viral del Mundial 2026?

En las imágenes, el ave aparece acompañando a una familia mientras recorría calles del centro de la capital.

En redes sociales, usuarios bautizaron al animal como el “pato mundialista” debido a la playera que portaba y a su presencia en medio de los festejos, donde varios aficionados lo grabaron y compartieron el momento.

Merlín, el “pato mundialista”

El video muestra a Merlín caminando junto a una mujer y un menor mientras avanza entre la afición que celebraba el triunfo de la Selección Mexicana.

Las imágenes se difundieron rápidamente en plataformas digitales, así como fueron retomadas por medios nacionales e internaciones por lo peculiar de la escena.

Merlín y su vida en la calle con su familia

De acuerdo con ESPN, así como por testimonios de internautas, Merlín acompaña a su familia en actividades diarias en la vía pública de la Ciudad de México, donde también “apoya” en la venta de aguas.

El ave suele caminar junto a sus dueños, lo que ha generado que transeúntes lo reconozcan y lo graben con frecuencia.

Un fenómeno viral en pleno Mundial 2026

La imagen de Merlín con la playera de México lo convirtió en uno de los contenidos más compartidos de los festejos del Mundial 2026, sumándose a las historias virales que surgen alrededor de la Selección Mexicana durante la justa mundialista.

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