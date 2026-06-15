Impactante video: muere alpinista tras caer a cráter de volcán

GENERANDO AUDIO...

Muere el alpinista en Yemen tras caer a cráter de volcán. Foto: Getty/Ilustrativa

El influencer y escalador yemení Qaqaa Antar al Absi, conocido como el “Spider-Man de Yemen”, murió tras caer al interior de un cráter volcánico mientras realizaba una arriesgada escalada sin equipo de seguridad. El momento quedó registrado en un video difundido por autoridades locales y posteriormente compartido en redes sociales.

El joven de 30 años había ganado notoriedad por desafiar estructuras naturales extremas sin utilizar arnés, cuerdas ni protección especializada, una práctica que le permitió reunir una comunidad de más de 200 mil seguidores.

⚠️Une fin tragique pour l'« Homme-araignée yéménite »



La mort du jeune aventurier « Al Qaqa Antar » après être tombé hier dans les eaux sulfureuses chaudes à l'intérieur du cratère du volcan Dahmt, dans la province de Dhale.



Le défunt était récemment devenu célèbre auprès du… pic.twitter.com/V0v7tTJ2ry — pierrevidau83@gmx.fr (@pierrevidau83) June 14, 2026

VIDEO captó el momento exacto de la caída

De acuerdo con la Autoridad de Defensa Civil de Yemen, el accidente ocurrió cuando Al Absi escalaba las paredes del cráter Damt, localizado en la provincia de Al Dalea, al sur del país.

Las imágenes muestran al influencer sujetándose de una pared rocosa mientras ascendía sin medidas de seguridad. Segundos después, aparentemente pierde el agarre y cae desde una altura estimada de 120 metros hacia el interior del cráter.

Muere el “Spider-Man de Yemen”

Estos fueron los momentos finales del aventurero Al-Qa'qa' Antar Al-Absi,antes de caer en el cráter del volcán Haradha (Damt), en Yemen. pic.twitter.com/luu2GYCmyM — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) June 14, 2026

Realizaba exhibiciones sin equipo de protección frente a turistas

Según medios locales, el influencer acostumbraba realizar estas demostraciones ante visitantes y turistas que acudían a observar sus maniobras.

Algunas versiones señalan que recibía propinas por estas exhibiciones, las cuales representaban una fuente importante de ingresos para el creador de contenido. Sin embargo, las actividades eran realizadas sin equipo de protección especializado. Las autoridades informaron que los equipos de emergencia tardaron aproximadamente 24 horas en recuperar el cuerpo debido a las condiciones del terreno y a las elevadas temperaturas registradas en la zona del volcán.

El caso reabre el debate sobre los riesgos de las actividades extremas

La muerte de Qaqaa Antar al Absi ha generado reacciones entre usuarios de redes sociales y seguidores del influencer, quienes lamentaron el fallecimiento del joven escalador.

El accidente también pone nuevamente sobre la mesa la importancia de adoptar medidas de seguridad adecuadas durante la práctica de deportes y actividades de alto riesgo, especialmente cuando se desarrollan en entornos naturales complejos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.