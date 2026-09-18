¿Cómo preparar la mochila de emergencia para tus mascotas en caso de un sismo?

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Tus mascotas también deben tener su mochila de emergencia | Foto: Shutterstock – IA

El Gobierno de México recomienda a los usuarios tener una mochila de emergencia en casa para prevenir por sismos u otros desastres naturales; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) también recomienda tener una mochila preparada para las mascotas de la familia.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) también recomienda que no debe ser una mochila individual para los perros o gatos, sino que la propia mochila de emergencia de toda la familia puede incluir los insumos para las mascotas.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia de tus mascotas?

Ante una emergencia, la SSC CDMX recomienda preparar una mochila para tu mascota con artículos esenciales para su alimentación y cuidado.

Alimento y agua para tres días | También se recomienda incluir premios o snacks, además de platos para agua o comida

| También se recomienda incluir premios o snacks, además de platos para agua o comida Botiquín | Gasas y vendas, antiscéptico, guantes y suero fisiológico Y medicamentos indicados por el veterinario, en caso de aplicar

| Gasas y vendas, antiscéptico, guantes y suero fisiológico Identificación y documentos | Cartilla o documentos veterinarios, foto reciente de la mascota, datos de contacto del tutor y dinero en efectivo

| Cartilla o documentos veterinarios, foto reciente de la mascota, datos de contacto del tutor y dinero en efectivo Algo que le dé seguridad | Juguete favorito, una prenda o manta con olor familiar

Fuente: SSC CDMX

#MochilaDeEmergencia l La prevención también protege a quienes llenan tu hogar de alegría. Ante una emergencia, te recomendamos preparar una mochila para tu mascota con artículos esenciales para su alimentación y cuidado. 🐶🎒🐱❤️



Recuerda revisarla cada seis meses y reemplazar… pic.twitter.com/9WCffXC1CD — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 18, 2026

“Recuerda revisarla cada seis meses y reemplazar el agua, los medicamentos o los alimentos que ya hayan caducado“, según la dependencia capitalina.

Otras recomendaciones para tus mascotas en caso de emergencia

El CENAPRED recomendó tener estos artículos en cuenta para la mochila de emergencia del propio usuario, sin necesidad de utilizar una segunda mochila, aunque esto puede utilizar más espacio.

Además de los objetos y artículos recomendados por la SSC CDMX, el CENAPRED también aseguró que se debe contemplar incluir:

Jueguete favorito

Placa

Microchip (en caso de tenerlo)

Fuente: CENAPRED

Por otro lado, el centro recomendó familiarizar a las mascotas con su transportadora para que no sea complicado moverles en caso de una emergencia o desastre.

¿Y qué debe tener tu propia mochila de emergencia?

El portal oficial del Gobierno de México en lista los siguientes artículos para armar una mochila de emergencia en caso de desastres y sismos.

Linterna : es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas.

: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades

sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades Agua : utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos : La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora : cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

: cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos .

. Silbato : generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB.

importantes o guardados en un USB. Copia de las llaves de tu casa : puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia.

: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia. Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Es importante que la mochila de emergencia se encuentre en un lugar visible y accesible, de preferencia en la zona de mayor seguridad o en el trayecto de tu ruta de evacuación.

Se recomienda que la mochila de emergencia tenga ciertas características específicas como ser impermeable, con costuras reforzadas y que se pueda portar en la espalda para permitir la movilidad en ambos brazos.

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