Cuidado con tu perro o gato: hay alerta por la circulación de vacuna falsa contra la rabia

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Las autoridades piden no usar el producto. Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Si vas a vacunar a tu perro o gato, ¡ten cuidado! El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió una alerta sanitaria por una vacuna falsa contra la rabia.

Conocida como Defensor 1, la dependencia explicó que el anuncio se debe a un análisis técnico y la notificación de Zoetis México, S. de R.L. de C.V., empresa titular del biológico, “quien no reconoce la fabricación y comercialización de piezas de este producto”, destacó en un comunicado.

¿Cómo identificar la vacuna falsa Defensor 1 para perros y gatos?

El producto falso muestra el número de lote 410469C, que no corresponde con ningún lote legítimo de la empresa.

También muestra el número de registro B-1196-105, una fecha de fabricación del 7 de octubre de 2023 y una fecha de caducidad del 7 de octubre de 2025. Su presentación es de 50 viales de 1 mL, equivalente a una dosis por vial.

De la misma manera, puede distinguirse por las siguientes características:

Las palabras sin negritas en la etiqueta falsificada (“Indicaciones” y “Advertencias”), aparecen en negritas en la etiqueta original.

La etiqueta falsificada contiene palabras mal escritas en comparación con la etiqueta original: “Oanamá” en lugar de “Panamá”.

La etiqueta falsificada contiene un número de registro y puntuación incorrectos comparado con lo mostrado en la etiqueta original: indica Reg. ICA 33778, en lugar de 3378; e indica (Reg. MGAP) A – 2593) con un paréntesis cerrado incorrectamente.

La etiqueta falsificada no contiene el logotipo de Argentina SENASA.

Recomendaciones por la vacuna falsa contra la rabia

Ante la alerta sanitaria, Senasica recomendó a distribuidores, comercializadores, farmacias, clínicas y hospitales, así como a médicos veterinarios y a la población en general lo siguiente:

No adquirir, comercializar o utilizar el producto Defensor 1 con número de Lote 410469C y fecha de caducidad 7 de octubre de 2025.

Si se identifica nueva información sobre la comercialización del producto, denunciar a través del correo: denunciaciudadana@senasica.gob.mx.

En caso de alguna reacción adversa o malestar tras el uso o consumo de la vacuna, reportarlo a través del correo farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

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