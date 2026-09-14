¿Murió tu mascota? Proponen 3 días de permiso laboral con goce de sueldo

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Buscan descanso para afrontar el duelo por muerte de mascotas. Foto: Getty images

Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, diputada federal de Morena, propuso reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para otorgar tres días laborales con goce de sueldo a trabajadores que enfrenten la muerte de un animal de compañía o mascota.

“Actualmente en México, si fallece un animal que está bajo tu cuidado, la Ley Federal del Trabajo no contempla un permiso para que puedas ausentarte con goce de sueldo. Por eso presentamos esta iniciativa. Queremos reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo”, indicó la diputada Rodríguez Díaz de León a través de un video en redes sociales.

🐕🐾La diputada federal de #Morena, #CDMX

Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León. Propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para que las personas trabajadoras puedan solicitar 3 días de licencia con goce de sueldo cuando fallezca un animal de compañía. 🤔



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La legisladora señaló que, aunque para algunas personas una mascota puede ser considerada “sólo un animal”, para quienes han convivido con ellas, forman parte importante de la familia y su fallecimiento también puede representar un duelo.

“Hay personas que dicen ‘es sólo una mascota’, pero para quienes hemos amado a un animal sabemos que no es así. Están contigo todos los días, te reciben cuando llegas, crecen contigo y terminan convirtiéndose en una parte importantísima de tu vida y, cuando se van, también existe un duelo”, subrayó.

De acuerdo con la iniciativa, para acreditar el fallecimiento, la propuesta contempla presentar una constancia expedida por un médico veterinario.

¿Qué argumenta la diputada para modificar la Ley?

Rodríguez Díaz de León detalló que actualmente la Ley Federal del Trabajo no contempla un permiso, y menos con goce de sueldo, para quien pierde a su mascota.

“Pedir unos días para vivir una pérdida no debería depender únicamente de si tu jefe decide entenderlo o no”, sostuvo.

La diputada también destacó que el 70% de los hogares mexicanos vive con al menos un animal de compañía, por lo que consideró que las leyes deben cambiar.

“Las leyes también tienen que evolucionar. Reformemos, evolucione nuestra sociedad”, expresó.

Hay que tomar en cuenta que en el pasado ya hubo una modificación al artículo 132 de la LFT, en el segmento XXVII Bis. Fue precisamente en 2012, cuando se estableció el permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo para los hombres por el nacimiento de sus hijos o por adopción.

Por ahora, se trata de una propuesta y no de un permiso laboral que ya esté contemplado en la legislación vigente.

Hasta el momento, se desconoce cuándo será presentada y cuál es la postura de los legisladores ante esta reforma por la muerte de las mascotas.

Aún faltaría que sea turnada a las comisiones para su discusión, modificación y sometimiento a votación, para que después pueda llegar al Senado de la República.

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