Día Mundial del Perro: ¿cada cuándo debes vacunar y desparasitar a tu mascota?

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Te decimos para quienes va dirigida. Foto: Getty Images

Con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra este 21 de julio, veterinarios especialistas recordaron que mantener sana a una mascota va mucho más allá de aplicarle vacunas una vez al año. La prevención también incluye revisiones médicas periódicas, desparasitación y el control de enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

Durante el “Foro Internacional MSD Salud Animal 2026: Medicina Preventiva en Perros y Gatos“, expertos nacionales e internacionales coincidieron en que cada perro requiere un plan de prevención personalizado, de acuerdo con su edad, estilo de vida, entorno y riesgo de exposición a enfermedades.

La vacunación debe adaptarse a cada perro

La doctora Mary Marcondes, presidenta del Comité de Guías de Vacunación de la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía (WSAVA), explicó que la consulta anual con el médico veterinario ya no debe centrarse únicamente en aplicar refuerzos.

Actualmente, la revisión también debe evaluar el estado general de salud del animal, sus necesidades de vacunación, el control de parásitos, la nutrición, el comportamiento y el riesgo de contraer enfermedades.

Además, señaló que una vez que los cachorros concluyen su esquema inicial de vacunación, los perros adultos deben seguir recibiendo las vacunas esenciales para mantener su protección.

¿Cuáles son las vacunas básicas para un perro?

Los especialistas recordaron que entre las vacunas esenciales se encuentran las que ayudan a prevenir:

Estas dos últimas cobran relevancia porque ayudan a prevenir zoonosis, enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas. No obstante, recalcaron que el esquema de vacunación debe ser definido por un médico veterinario, quien determinará las dosis necesarias según las características de cada mascota.

Los expertos también alertaron sobre el aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por pulgas, garrapatas y otros parásitos, favorecido por factores como el cambio climático, la urbanización y el incremento de los viajes con mascotas.

El médico veterinario Pablo Borrás, integrante del Tropical Council for Companion Animal Parasites (TroCCAP), explicó que uno de los errores más frecuentes es abandonar el tratamiento antiparasitario antes de tiempo.

Según detalló, una pulga hembra puede poner hasta 50 huevos al día, por lo que una infestación puede crecer rápidamente si no se rompe su ciclo biológico. En algunos casos, eliminarla por completo dentro del hogar puede requerir al menos tres meses de tratamiento continuo.

La prevención también ayuda a detectar otras enfermedades

Por su parte, el médico veterinario Helio Autran de Morais, profesor de la Universidad Estatal de Oregon, destacó que la medicina preventiva no solo busca evitar enfermedades infecciosas.

Las consultas periódicas también permiten detectar de forma temprana padecimientos como obesidad, hipertensión y otros problemas de salud antes de que se agraven.

Los especialistas coincidieron en que combinar vacunación, desparasitación y revisiones veterinarias periódicas contribuye a mejorar la calidad de vida de perros y gatos, además de proteger la salud de las familias con las que conviven.

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