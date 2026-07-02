Coco, el gatito de Palacio Nacional, conquista las redes con jersey de la Selección Mexicana

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Coco, gato de Palacio Nacional viste jersey de la Selección. Fotos: Gob. México

El felino llamado Coco, que habita en Palacio Nacional, volvió a llamar la atención en redes sociales tras aparecer con la camiseta de la Selección Mexicana rumbo al partido frente a Inglaterra. Las imágenes fueron compartidas en las cuentas oficiales del Gobierno de México y rápidamente generaron reacciones entre los usuarios.

Coco, uno de los gatos que viven en Palacio Nacional, volvió a convertirse en protagonista en redes sociales, esta vez, al aparecer, con el jersey de la Selección Mexicana en medio del ambiente mundialista que se vive por la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las fotografías y videos fueron difundidos a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México, donde se observa al felino recorriendo los jardines del recinto mientras porta la camiseta del Tri, a unos días del partido que México disputará frente a Inglaterra.

La publicación rápidamente acumuló comentarios y reacciones de usuarios que destacaron la presencia del gato y lo convirtieron en uno de los personajes más comentados entre los seguidores del Mundial.

Coco pasea por Palacio Nacional con la camiseta del Tri

En las imágenes compartidas, Coco aparece caminando por distintas áreas de Palacio Nacional, explorando los jardines y realizando algunas de las actividades que habitualmente protagoniza en las publicaciones dedicadas al felino, como sus característicos “saltos sorpresivos”.

Su aparición con la camiseta verde de la Selección Mexicana coincidió con la expectativa por el encuentro entre México e Inglaterra, uno de los partidos más esperados por la afición tricolor en la justa mundialista.

Las publicaciones despertaron cientos de comentarios de usuarios que celebraron ver al gato sumarse al ambiente futbolero.

¿Podrá igualar la popularidad de Merlín?

La presencia de Coco en redes sociales recordó a Merlín, el pato que en las últimas semanas se volvió viral y que muchos aficionados consideran la mascota no oficial del Mundial 2026.

Incluso, la popularidad del pato Merlín ha sido reconocida por los organizadores de la Copa del Mundo, quienes designaron a Merlín como embajador oficial de la Host City CDMX durante el Mundial 2026.

Aunque tanto Coco, como Merlín han generado miles de reacciones en internet, Merlín mantiene hasta ahora un mayor y absoluto nivel de popularidad entre los seguidores de la Copa del Mundo.

Con la aparición de Coco vestido con el uniforme del Tri, las cuentas oficiales del Gobierno volvieron a aprovechar el ambiente mundialista para compartir contenido relacionado con los animales que habitan en Palacio Nacional.

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