Venezuela dona una lomita rescatista a México; otros dos perros serán entrenados por el Ejército

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Se espera que pronto la cachorra sea presentada. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Venezuela donó una cachorra rescatista de la raza belga malinois a México y entregó otros dos perros de la misma especie para que sean entrenados por el Ejército Mexicano; esto como agradecimiento por haber apoyado tras los terremotos que sacudieron al país latinoamericano el pasado 24 de junio.

#Venezuela donó una perrita rescatista a #México en agradecimiento por el apoyo a las labores de rescate por los #sismos en La Guaira.



La presidenta interina, Delcy Rodríguez, entregó tres perros belga malinois al Agrupamiento “Yumare” de la Secretaría de la Defensa Nacional,… pic.twitter.com/achSR6T7XA — Nacho Lozano (@nacholozano) July 10, 2026

Venezuela regala lomita rescatista a México; ¿cómo serán entrenados los otros dos perros?

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela encabezó la tarde de ayer, 9 de julio, una ceremonia en Caracas donde hizo entrega al general Alejandro Gómez Vargas, comandante del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare” de los lomitos.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, la donación representa un gesto de gratitud por el apoyo brindado por elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, quienes participaron en las labores de ayuda tras los sismos que afectaron al país sudamericano.

🐾 ¡HERMANADOS POR LA VIDA!

La emotiva alianza que une a Venezuela y México 🇻🇪🇲🇽



Nuestra Presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció la entrega de tres perritos venezolanos que portarán con orgullo nuestro tricolor en una valiosa alianza de cooperación con México para fortalecer las… pic.twitter.com/dEJFtvlPWx — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) July 9, 2026

La perrita fue entregada como símbolo de fraternidad entre ambas naciones y recuerdó un gesto similar ocurrido en 2023, cuando Turquía donó a México al perro rescatista Arkadas tras la muerte de Proteo, quien perdió la vida durante las labores de rescate después del terremoto registrado en ese país.

Además de la donación, Venezuela enviará a las perras “Sol” y “Sara”, acompañadas por dos manejadores venezolanos, para recibir capacitación especializada en territorio mexicano.

El entrenamiento se realizará entre agosto y diciembre de 2026 en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde aprenderán técnicas de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

La capacitación busca fortalecer las capacidades de Protección Civil de Venezuela mediante la experiencia que el Ejército Mexicano ha desarrollado en misiones nacionales e internacionales de rescate.

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