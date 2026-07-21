Día mundial del perro: qué alimentos nunca debes darle a tu mascota

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Perros en Shanghái disfrutan de una cena especial con sus dueños. Foto: Reuters

En el marco del Día Mundial del Perro, que se conmemora cada 21 de julio, especialistas recuerdan que algunos alimentos comunes en la cocina pueden representar un riesgo para la salud de los perros, incluso si parecen inofensivos para las personas.

De acuerdo con la Clínica Alfa Veterinaria y el Los Angeles Times, ciertos productos contienen sustancias que el organismo de los perros no puede metabolizar correctamente o que pueden provocar desde molestias digestivas hasta intoxicaciones graves.

¿Qué alimentos son tóxicos para los perros?

Chocolate

Foto: Shutterstock

El chocolate es uno de los alimentos más peligrosos para los perros, ya que contiene metilxantinas, compuestos que su organismo no puede procesar adecuadamente.

Su consumo puede causar vómito, diarrea, hiperactividad, temblores, alteraciones cardíacas e incluso intoxicaciones potencialmente mortales, dependiendo de la cantidad ingerida y del tipo de chocolate.

Lácteos

Foto: Shutterstock

Aunque muchos perros disfrutan probar un poco de queso o helado, la mayoría son intolerantes a la lactosa.

Consumir leche, queso u otros productos lácteos puede provocar gases, inflamación, diarrea o vómito. Algunos animales también pueden desarrollar reacciones alérgicas que se manifiestan con problemas en la piel o infecciones recurrentes en los oídos.

Aguacate

Foto: Cuartoscuro

El aguacate contiene persina, una sustancia que puede resultar tóxica para los perros. Su ingesta puede ocasionar vómito, diarrea y, en casos más severos, desencadenar pancreatitis, por lo que los veterinarios recomiendan evitar ofrecer este alimento a las mascotas.

Huesos cocidos

Foto: Shutterstock

Aunque es una práctica común, los huesos cocidos representan un riesgo importante, ya que al cocinarse pueden astillarse fácilmente y provocar asfixia, lesiones en el tracto digestivo, perforaciones o incluso obstrucciones intestinales que requieren atención veterinaria de urgencia.

Alcohol

Foto: Shutterstock

El alcohol también es altamente tóxico para los perros, pues su organismo no cuenta con las enzimas necesarias para metabolizarlo, por lo que incluso pequeñas cantidades pueden causar desorientación, problemas neurológicos, daño hepático, coma e incluso la muerte.

¿Qué hacer si tu perro consume alguno de estos alimentos?

Si sospechas que tu mascota ingirió alguno de estos productos, lo más recomendable es contactar de inmediato a un médico veterinario. No intentes provocar el vómito ni administrar remedios caseros sin indicación profesional, ya que el tratamiento dependerá del alimento consumido, la cantidad ingerida y el tamaño del perro.

Conocer qué alimentos evitar es una de las formas más sencillas de proteger la salud de tu mascota y celebrar el Día Mundial del Perro con cuidados que pueden marcar la diferencia.

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