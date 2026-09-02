Perrito corre por su vida y queda atorado en una reja tras ser atacado en Tlalpan; autoridades lo rescatan

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Perrito queda atrapado una reja Foto: Pexels

Los agentes de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron este martes 1 de septiembre sobre el rescate de un perrito que se encontraba atorado en una estructura metálica de un domicilio en la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

Los oficiales fueron informados sobre un canino de talla mediana con el pelo blanco y que se encontraba atorado, esto después de que intentara huir de otro perro que lo había atacado.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | Policías de la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC, rescataron a un perrito que quedó atrapado en una estructura metálica de un domicilio ubicado en la colonia #PedregalDeSanNicolás, en la alcaldía @TlalpanAl.



Los hechos ocurrieron… pic.twitter.com/S6WvJzC7sM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 1, 2026

Las maniobras comenzaron después de que los especialistas llegaron con la dueña del inmueble, quien les mencionó que ella no era la dueña, pero que éste entró a su hogar mientras huía.

Brigadistas ingresaron a la vivienda con el permiso de la dueña, para llevar a cabo las maniobras necesarias para poder liberar al perrito.

Para el rescate se utilizaron unas pinzas tipo cizalla, priorizando los movimientos para no lastimarlo y tampoco causarle alguna herida.

Cabe mencionar que no se sabe qué fue lo que ocurrió con el otro perro que lo atacó, ni se menciona si presentaba algunas heridas derivadas del ataque.

¿Qué ocurrirá con el perrito rescatado?

Después de lograr su liberación, se le brindó alimento y agua para posteriormente ser trasladado a las instalaciones de la BVA en Xochimilco.

En el lugar, médicos veterinarios zootecnistas podrán brindarle atención y lo mantendrán en observación por cualquier problema derivado de esta situación.

Cabe señalar que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo un recordatorio a la población sobre la importancia de dar cuidados, amor y tiempo a los animales de compañía, invitando a reportar cualquier hecho de abuso o maltrato ante las autoridades correspondientes.

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