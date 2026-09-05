Torturaba gatos y lo transmitía en vivo: arrestan a adolescente acusado de maltratar a más de 200 animales en Brasil

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Adolescente detenido por maltrato de más de 200 gatos. Foto: AFP ilustrativa

Un adolescente de 15 años fue detenido en Brasil como parte de una investigación por actos de maltrato y tortura contra más de 200 gatos, que fueron transmitidos en vivo a través de la plataforma de Discord, un servicio de mensajería instantánea.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, el joven torturaba “entre cinco y seis gatos durante una misma madrugada“.

Las autoridades siguieron la actividad digital del menor en una investigación que se desarrolló en aproximadamente seis meses y estuvo a cargo del Núcleo de Observación y Análisis Digital (Noad), organismo vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo.

El adolescente fue identificado y localizado en São Luís, en el estado de Maranhão, donde habría utilizado Discord para realizar transmisiones en las que sometía a dichos animales a actos de violencia.

La investigación también contempla la posibilidad de que el menor estuviera involucrado en contenidos relacionados con la inducción a la automutilación.

Por ello, el caso no solamente es analizado desde la perspectiva del maltrato animal, sino también por posibles delitos cometidos mediante plataformas digitales.

Autoridades investigan el contenido difundido en internet

Como parte del operativo, las autoridades realizaron diligencias para obtener elementos que permitan esclarecer los hechos.

Entre los objetos asegurados se encuentra un teléfono celular, cuyo contenido será analizado para determinar qué material fue producido o compartido y establecer el alcance de las actividades investigadas.

La Policía Civil de Maranhão participó en las acciones realizadas contra el adolescente, mientras que autoridades de São Paulo también intervienen debido a que la investigación se originó a partir del monitoreo de actividades digitales.

Las autoridades buscan determinar, entre otros aspectos, si el adolescente actuaba por cuenta propia, si existían otras personas involucradas y quiénes tenían acceso a las transmisiones.

Debido a que se trata de un menor de edad, distintos datos sobre su identidad permanecen bajo reserva. El joven será enviado a São Paulo, donde cumplirá su condena.

Un informe de la Policía Civil de São Paulo, citado por Folha de S.Paulo, señala que Discord puede tardar hasta 17 días en atender solicitudes consideradas urgentes para retirar contenido.

De acuerdo con el documento, en el caso del adolescente de 15 años, el Noad envió el 4 de agosto una alerta de emergencia relacionada con una transmisión en vivo en la que presuntamente se cometían actos de abuso, según las autoridades, la plataforma no respondió a esa solicitud.

Discord, sin embargo, rechazó parte de las conclusiones del informe, en un comunicado, la compañía aseguró que revisó los 64 casos mencionados y encontró inconsistencias importantes tanto en algunos de los expedientes como en los tiempos de respuesta atribuidos a la plataforma.

La empresa señaló además que identificó situaciones como solicitudes duplicadas, reportes enviados a canales que no correspondían y casos en los que faltaba información necesaria para procesarlos.

Por su parte, Discord cuestionó que los datos del informe reflejen de manera precisa sus tiempos de atención ante este tipo de reportes.

Uso de internet y el maltrato animal

El caso también puso la atención sobre el uso de internet para producir y compartir contenido de crueldad contra animales, las investigaciones del Noad han identificado casos en los que agresiones contra mascotas son grabadas o transmitidas para posteriormente circular entre usuarios de distintas plataformas.

Según datos citados por el medio brasiñeño UOL, las denuncias relacionadas con este tipo de conductas registraron un incremento de 200% entre 2025 y 2026.

El Noad comenzó a trabajar en este tipo de investigaciones en noviembre de 2024 y desde entonces ha participado en acciones que permitieron rescatar alrededor de mil 200 animales.

Aunque las autoridades señalan al adolescente como presunto responsable de los hechos, la investigación continúa y será la Justicia brasileña la que determine las responsabilidades correspondientes.

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