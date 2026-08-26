Un gatito rompe récord mundial Guinness por nacer con 29 dedos

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Foto ilustrativa de un Maine Coon. Foto: Shutterstock

Un gatito de raza Maine Coon llamado Erebus Anomaly rompió un récord mundial Guinness al nacer con 29 dedos en Wisconsin, Estados Unidos.

La inusual abundancia de dedos de Erebus se atribuye a un rasgo genético, la polidactilia, que provoca que algunos gatos nazcan con falanges adicionales. Según un artículo de 2016 publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery, esta condición es relativamente común en los gatos de esa raza.

🇺🇸 A Maine Coon just broke the record for "most toes."



Erebus Anomaly was born with polydactyly, a genetic condition that gives cats extra digits.



Most cats have 18. This little guy has 29.



The previous Guinness record for a cat was 28.



As a kitten, Erebus got pneumonia so… pic.twitter.com/sVS561SIqg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

El anterior récord mundial Guinness lo estableció en 2002 un gato canadiense llamado Jake que nació con 28 dedos, un logro que fue igualado por Toby, un felino de Michigan.

Los dueños de Erebus Anomaly, Kendra Vandenbloomer y Hunter Nett de Kaukauna, declararon al medio de noticias local WFRV que supieron que podría tener posibilidades de batir el récord en cuanto vieron por primera vez sus patitas.

El gatito tuvo que superar un grave problema de salud antes de batir el récord Guinness

Erebus Anomaly superó una grave neumonía antes de batir el récord mundial.

Un veterinario de urgencias le diagnosticó neumonía y colocó al pequeño gatito en una máquina de oxígeno, administrándole una gran cantidad de medicamentos, contaron sus dueños.

Pero a pesar de estar al borde de la muerte, el gatito Erebus desafió todas las probabilidades, en lo que sus dueños calificaron como un milagro.

Las radiografías que se le tomaron a Erebus en la clínica de urgencias servirían posteriormente como documentación irrefutable de que era el legítimo poseedor del récord, y fueron enviadas junto con la solicitud a Guinness.

La organización hizo oficial el 13 de mayo que este gatito tenía el mayor número de falanges del mundo.