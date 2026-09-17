¡Sorpresa felina! Descubren una nueva especie de gato, la primera en más de 100 años

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Leopardus tilcayo, nueva especie de gato. Reuters

Un pequeño felino silvestre moteado, identificado como Leopardus tilcayo, se convirtió en la primera nueva especie de gato descubierta por la ciencia en más de un siglo, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Current Biology.

Este pequeño gato salvaje con manchas similares a las de un leopardo habita en los bosques de Yungas, en Bolivia.

El felino mide aproximadamente 45 centímetros y pesa solo 1.4 kilogramos, lo que lo hace más pequeño que un gato doméstico promedio.

New cat alert! A call from a wildlife sanctuary about a "weird cat" has led to the first new cat species discovered in over 100 years in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Learn more about this feline surprise: https://t.co/crffXvPqH4 pic.twitter.com/USo7rI3Y5q — National Geographic (@NatGeo) September 17, 2026

También tiene una cola relativamente larga y menos tupida que la de otras especies cercanas.

Los investigadores propusieron el nombre Leopardus tilcayo porque “tilcayo” es la forma en que habitantes de la región han llamado tradicionalmente al animal.

“Mi abuelo lo llamaba tilcayo, así que yo también lo llamo tilcayo”, explicaron pobladores.

Esta nueva especie de gato vive en Bolivia. Reuters

La historia de esta nueva especie de gato

La historia comenzó en 2016, cuando la bióloga boliviana y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz recibió una llamada del santuario de vida silvestre Senda Verde. Ahí había llegado un animal que inicialmente fue confundido con un gato doméstico y que, por su apariencia, llamó inmediatamente la atención de la investigadora.

Cuando Nogales-Ascarrunz observó por primera vez al animal encontró varias características particulares, entre ellas, su cara pequeña, orejas cortas y redondas, bigotes largos y grandes manchas en forma de roseta.

La nueva especie de gato fue descubierta en Bolivia.

“Le saqué cien fotos. Me fascinó”, dijo la científica a National Geographic.

En un inicio, la bióloga consideró que podía tratarse de un ejemplar de Leopardus tigrinus, especie conocida también como tigrina, oncilla, tigrillo o gato manchado.

Sin embargo, fue hasta 2019 cuando notó que algo no cuadraba, pues al preparar un folleto sobre los felinos de Bolivia comparó sus fotos con imágenes de ejemplares de Brasil y descubrió que las manchas eran distintas.

Análisis de ADN reveló que era una especie diferente

Nogales-Ascarrunz trabajó junto con el genetista Eduardo Eizirik, de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, y Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

Los científicos compararon los genomas completos de 38 individuos pertenecientes al género Leopardus procedentes de países como Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Costa Rica.

Los resultados mostraron que el Leopardus tilcayo era genéticamente diferente de las otras especies de gatos tigre.

De acuerdo con el estudio, su linaje se habría separado de otros felinos relacionados hace aproximadamente 1.4 millones de años.

Estudio también identifica una nueva subespecie en Perú

El trabajo no sólo permitió describir al Leopardus tilcayo. Los investigadores también identificaron una nueva subespecie de gato tigre en los Yungas de Perú, denominada Leopardus tigrinus antisuyo.

Con los nuevos análisis genómicos, los científicos concluyeron que el llamado complejo de gatos tigre está formado por cinco especies: L. guttulus, L. emiliae, L. pardinoides, L. tigrinus y el recién descrito L. tilcayo.

El estudio señala que durante años estos animales fueron difíciles de clasificar porque presentan diferencias físicas muy sutiles y, en algunos casos, pueden confundirse incluso con otros pequeños felinos.

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