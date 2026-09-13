¿Cómo cuidar a tus mascotas de la pirotecnia estas fiestas patrias? Recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

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¿Cómo cuidar a los Perros de la pirotecnia? Foto: Pexels

Las celebraciones de las fiestas patrias en muchas ocasiones están acompañadas por el uso de pirotecnia, algo que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda evitar, ya que puede generar miedo, estrés, ansiedad, desorientación y alteraciones en el comportamiento de los animales de compañía.

Esto puede provocar intentos de fuga, accidentes, lesiones e incluso alteraciones cardíacas, además de afectar a la fauna salvaje.

🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.



Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/L3t7LmriWj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 12, 2026

Asimismo, los riesgos en el uso de la pirotecnia también incluyen incendios, quemaduras y lesiones graves.

Es por este motivo que la SSC recomienda:

Evitar comprar, guardar, manipular o detonar pirotecnia y elegir otras formas de celebrar que no involucren explosivos.

Mantener los artículos pirotécnicos alejados de niñas, niños y adolescentes por el riesgo de sufrir quemaduras o lesiones graves.

Conservar la distancia de la pirotecnia que no haya explotado y no intentar manipularla; en estos casos se debe solicitar ayuda de las autoridades.

Mantener estos artículos alejados de automóviles, casas, instalaciones eléctricas, objetos inflamables y lugares con concentraciones de personas.

Asimismo, emite una serie de consejos para cuidar a las mascotas:

Mantener a perros y gatos dentro de casa cuando se registren detonaciones.

Habilitar un lugar tranquilo y seguro donde tengan agua, alimento y algún objeto o juguete que conozcan.

Mantener cerradas puertas, ventanas y otras salidas para impedir que puedan escapar debido al miedo provocado por el ruido.

En caso de utilizar el método Tellington TTouch para disminuir el estrés, colocar un vendaje suave que no afecte su respiración o movimiento y retirarlo si presenta alguna incomodidad.

Para utilizar este método se recomienda poner una venda frente al pecho del perro y cruzarla por encima de su lomo, posteriormente por debajo del tórax y nuevamente hacia la parte superior para finalizar con un nudo cerca de su cola.

También la SSC recuerda que la pirotecnia y sus variedades representan un riesgo.

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