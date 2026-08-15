Purina inaugura escuela veterinaria en KidZania: así podrán los niños aprender a cuidar a sus mascotas

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Purina abre actividad en Kidzania Santa Fe. Foto: A. Flores / Uno TV

Las niñas y los niños que visiten KidZania Santa Fe ahora podrán convertirse por un momento en médicos veterinarios gracias a la nueva Escuela Veterinaria Purina Pro Plan, una experiencia diseñada para acercarlos al cuidado responsable de perros y gatos.

La iniciativa fue inaugurada el pasado jueves 13 de agosto y es resultado de una colaboración entre Purina y KidZania. El objetivo es que los menores aprendan, mediante actividades lúdicas, algunos de los cuidados que requieren las mascotas y conozcan la importancia de acudir con un médico veterinario.

Durante la inauguración, Javier López Ancona, CEO y presidente de Grupo KidZania, explicó que la experiencia busca aprovechar el vínculo que muchos niños desarrollan desde pequeños con sus mascotas.

“Las niñas y los niños se convertirán en estudiantes de medicina veterinaria”, explicó durante la presentación de la nueva escuela.

¿Qué aprenderán los niños en la Escuela Veterinaria de KidZania?

¿Qué aprenderán en la escuela veterinaria? Foto: A. Flores / Uno TV

La experiencia está diseñada alrededor de distintos casos que los pequeños deberán atender como parte de su actividad.

Entre ellos se encuentran:

La atención de una perrita gestante

El manejo de un perro senior con artritis en una extremidad

Aprendizaje de RCP para perros y gatos

Cuidado de heridas en la piel de los animales

Conceptos básicos sobre nutrición de acuerdo con la raza, tamaño y edad de una mascota

De esta manera, los participantes podrán acercarse de forma práctica a algunas de las situaciones que pueden presentarse durante el cuidado de un perro o un gato.

Uno de los puntos que Purina busca reforzar es que la alimentación de una mascota no debe ser igual para todos los animales, pues sus necesidades pueden variar dependiendo de características como su edad, tamaño y raza.

La experiencia busca enseñar que las mascotas son parte de la familia

Los niños practican con cuatro casos. Foto: A. Flores / Uno TV

Stéphanie Turinetto, gerente senior de Marketing de Pro Plan en Purina México, explicó en entrevista con Unotv.com que la escuela busca transmitir el concepto de tenencia responsable desde edades tempranas.

La intención, señaló, es que los niños no vean a los perros y gatos únicamente como mascotas o juguetes, sino como seres vivos que necesitan cuidados específicos, cariño y acompañamiento.

“Los perros y los gatos no son juguetes. Entonces, tampoco son solamente mascotas, son miembros de la familia”, señaló Turinetto durante la entrevista.

La representante de Purina agregó que la experiencia pretende que los niños regresen a casa con nuevos conocimientos que puedan aplicar en el cuidado de sus propios animales.

Los niños como promotores del cuidado responsable

Uno de los objetivos de la iniciativa es que lo aprendido durante la actividad no se quede únicamente dentro de KidZania.

De acuerdo con Turinetto, los niños también pueden convertirse en “voceros” dentro de sus propias familias y transmitir a sus padres la importancia de llevar a sus mascotas al veterinario, alimentarlas adecuadamente y prestar atención a su salud.

“Si es una actividad que está direccionada a los niños, pero ellos queremos sean esos voceros del cuidado correcto”, explicó.

La especialista destacó además la importancia del médico veterinario como una figura que acompaña a las familias en las decisiones relacionadas con la salud, nutrición y bienestar de sus perros y gatos.

Una experiencia que también busca despertar vocaciones

Además de enseñar sobre el cuidado de las mascotas, Purina y KidZania buscan que la experiencia despierte en algunos niños el interés por la medicina veterinaria.

Miguel Zapata, director de Marketing de Purina México, explicó durante la inauguración que la alianza busca acercar a los menores al mundo del cuidado animal mediante una experiencia divertida y memorable.

La intención, dijo, es que la actividad despierte su curiosidad y pueda incluso inspirar a algunos de los futuros médicos veterinarios de México.

Turinetto coincidió en que acercar a los niños a esta profesión desde pequeños puede ayudar a que conozcan una carrera relacionada con el cuidado de seres que ocupan un lugar importante dentro de las familias.

Una experiencia para niños, pero también para adultos

Aunque la actividad está dirigida principalmente a niñas y niños que visitan KidZania, Purina también considera que los adultos pueden obtener aprendizajes sobre el cuidado de sus mascotas.

La representante de Pro Plan señaló que los padres pueden descubrir algunos aspectos relacionados con la tenencia responsable y acompañar a sus hijos durante el proceso de aprendizaje.

La apuesta, explicó, es que los conocimientos adquiridos durante la experiencia se conviertan poco a poco en valores y hábitos relacionados con el bienestar de las mascotas.

¿Dónde está la Escuela Veterinaria Purina Pro Plan?

La nueva experiencia se encuentra dentro de KidZania Santa Fe, en Ciudad de México y se incluye dentro del precio de la entrada.

Los visitantes podrán conocer el espacio y participar en las actividades en las que asumirán el papel de estudiantes de veterinaria, atendiendo distintos casos y aprendiendo sobre nutrición, salud y cuidado responsable de perros y gatos.

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