Jinny Lu, ella es la pug que ganó el título del perro más feo del mundo 2026

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Jinny Lu tras ganar el concurso del perro más feo del mundo. Foto: AFP

Jinny Lu, una perrita pug de seis años ganó el concurso del perro más feo del mundo este 14 de agosto en Santa Rosa, California.

“Jinny Lu fue adoptada a través de Pug Rescue hace cuatro años, y desde entonces, ha sido una fuente constante de travesuras y alegría”, dijo los organizadores del evento en un comunicado.

The World's Ugliest Dog Contest celebrated rescue dogs and uniqueness, with contestants sharing stories of resilience and devotion pic.twitter.com/4Az0HoC3qt — Reuters (@Reuters) August 15, 2026

La dueña de Jinny Lu, Michelle Grady, compartió que este era el cuarto año que la perrita participaba en el concurso.

“Le encanta la competición, conocer a todo el mundo y todo lo que representa este evento”, dijo la dueña de Jinny Lu.

La ganadora del concurso del perro más feo del mundo.

Jinny Lu y otros canes finalistas del concurso del perro más feo del mundo 2026 recibieron dinero

Luego de que la perrita pug ganó el primer lugar, su dueña recibió cinco mil dólares (85 mil117 pesos mexicanos) cortesía de MUG Root Beer, una marca estadounidense de cerveza. Además el llamado perro más feo del mundo será la imagen de dicha empresa.

El segundo lugar fue para Pinky, un chihuahua albino, mientras que Otto, otro perro de la misma raza, ocupó el tercer puesto.

La marca de bebidas también otorgó tres mil dólares a Pinky (51 mil pesos mexicanos) y dos mil dólares a Otto (34 mil pesos mexicanos).

Jinny Lu destronó a Petunia, la bulldog , quien ganó el concurso del perro más feo del mundo de 2025.

Aunque el nombre del certamen puede sonar cruel, el concurso del perro más feo del mundo no busca ridiculizar ni avergonzar a los animales que participan.

Por el contrario, sus organizadores señalaron que el evento pretende celebrar la personalidad, la singularidad y la belleza interior de cada perro. Además, busca promover la adopción de mascotas y dar visibilidad a animales con apariencias poco comunes que también esperan encontrar un hogar.