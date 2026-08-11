Tu perro podría distinguir si estás feliz, enojado o triste, revela estudio

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Tu lomito si te conoce. Foto: Shutterstock

¿Tu perro sabe cuándo estás feliz, enojado o triste? Un estudio de investigadores de la Universidad de Viena encontró evidencia de que el cerebro de estos animales puede distinguir diferentes emociones en los rostros humanos.

El hallazgo fue posible gracias al análisis de escáneres cerebrales de 12 lomitos, quienes observaron imágenes de rostros humanos con distintas expresiones emocionales.

¿Qué pasa en el cerebro de los perros cuando ven un rostro?

Foto: Shutterstock

De acuerdo con el estudio, publicado en la revista iScience de Cell Press, los resultados ofrecen la primera evidencia de que los canes pueden distinguir expresiones faciales negativas específicas.

Los investigadores encontraron que algunas regiones del cerebro de los perros relacionadas con funciones cognitivas superiores y el procesamiento de recompensas se activaron cuando los animales observaron imágenes de personas desconocidas con expresiones felices.

Entre las zonas identificadas se encuentran la corteza temporal y el núcleo caudado. Sin embargo, estas regiones no mostraron la misma activación cuando los perros observaron rostros con expresiones de ira, miedo o tristeza.

Al analizar la actividad del cerebro en su totalidad, los científicos encontraron algo más: distintos patrones permitieron diferenciar entre las expresiones de miedo, ira y tristeza.

La investigación también aporta información sobre la relación que los perros han desarrollado con las personas a lo largo del tiempo.

“Los perros han evolucionado con nosotros para comprender nuestras expresiones y cooperar con nosotros”, explicó Laura Cuaya, autora principal del estudio.

Foto: HealthDay

La investigadora señaló que reconocer esta capacidad podría cambiar la manera en que las personas se comunican con sus perros y los cuidan.

El equipo científico continuará investigando cómo estos animales integran otras señales para interpretar a los seres humanos que los rodean. Entre ellas se encuentran el lenguaje corporal, los matices de la voz y el olor.

Los investigadores también esperan comparar la manera en que los cerebros humanos y caninos procesan las mismas señales emocionales.

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