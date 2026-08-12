¿Viajas con tu perro desde EE. UU.? Implementan nuevas reglas para mascotas por gusano barrenador

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Fortalecerán medidas de control en ambos países. Foto: Secretaría de Agricultura

Si te encuentras en Estados Unidos (EE. UU.) en compañía de tu perro o ave y pronto regresarás a México, debes saber que existen nuevas reglas para viajar con mascotas, debido al reporte de casos de gusano barrenador en ambos países.

Ante esta situación, el Gobierno de México hizo un llamado a los viajeros para que consulten los requisitos del certificado que deben presentar sus animales de compañía al regresar al país.

En Unotv.com te contamos los detalles y qué debes tomar en cuenta.

¿Qué es el certificado para perros y aves por gusano barrenador?

Desde el 3 de agosto es necesario presentar un certificado de inspección con el que los dueños de perros y aves que viajan desde EE. UU. a México garanticen que sus mascotas no presenten indicios de infestación por gusano barrenador del ganado (GBG).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que esta medida forma parte de un acuerdo entre personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE. UU.

Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer las medidas de control del gusano barrenador en ambos países, resaltó la dependencia federal.

¿Cuánto dura el certificado de gusano barrenador?

El Documento de Inspección de GBG para el Traslado (exportación) debe estar firmado por un médico o médica veterinaria acreditada por la autoridad sanitaria del país de origen.

Además, tendrá vigencia de cinco días naturales y debe indicar que el animal fue inspeccionado y no presenta indicios de infestación por gusano barrenador del ganado.

“Este certificado es independiente del Programa Mascota Viajero Frecuente y se suma a los demás requisitos zoosanitarios vigentes para el ingreso de animales de compañía a México”, mencionó la Secretaría de Agricultura.

Los requisitos para el certificado pueden consultarse en las páginas oficiales de Senasica o APHIS.

¿Cómo proteger a las mascotas del gusano barrenador?

El gusano barrenador es un parásito que puede afectar a distintos mamíferos, incluidos perros y gatos, de acuerdo con el Hospital Veterinario Bruselas de México.

Los perros son la segunda especie más afectada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, según MSD Salud Animal.

Ana Villagrán Villasana, titular de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), explicó que el riesgo de contagio aumenta principalmente en zonas donde existe convivencia con animales de campo, como vacas, becerros, caballos o cerdos.

La funcionaria también señaló que la enfermedad tiene tratamiento cuando se detecta a tiempo, por lo que llamó a reforzar los cuidados de perros y gatos.

La mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en heridas abiertas. Después, las larvas se alimentan del tejido vivo del animal afectado, lo que puede provocar infecciones graves y, si no se atiende oportunamente, incluso poner en riesgo su vida.

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador en perros y gatos?

Heridas abiertas que no cicatrizan

Presencia de larvas en la piel

Mal olor en lesiones

Decaimiento o dolor en el animal

Inflamación en la zona afectada

¿Cómo prevenir el gusano barrenador?

Desparasitar periódicamente a perros y gatos

Revisar heridas abiertas

Llevar al veterinario a cualquier animal lesionado

Evitar contacto con animales infectados