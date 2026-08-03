UNAM revela cuáles son las tres razas mexicanas de perros

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Solo hay tres razas mexicanas de perros, señala UNAM. Foto: Cuartoscuro

Aunque en abril la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México presentó al perro “caramelo” como una “nueva raza de perro mexicano“, un especialista de la UNAM aclaró que, hasta el momento, México solo cuenta con tres razas caninas oficialmente reconocidas: el chihuahueño, el xoloitzcuintle y el calupoh.

De acuerdo con Elizardo Valadez Franco, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, el reconocimiento de una raza depende de estudios genéticos, antecedentes históricos y estándares avalados por organismos especializados, por lo que el llamado perro “caramelo” aún no cumple con esos requisitos.

¿Cuáles son las únicas razas de perros mexicanas reconocidas?

El especialista explicó que la Federación Canófila Mexicana (FCM) es la institución encargada de determinar si un perro puede ser reconocido como raza, mediante estudios como mapeo genético y evidencia arqueológica.

Además, la Federación Cinológica Internacional (FCI) establece los estándares que deben cumplir las razas caninas a nivel mundial.

Actualmente, las únicas razas mexicanas reconocidas oficialmente son:

Chihuahueño .

. Xoloitzcuintle .

. Calupoh o perro lobo mexicano.

El académico recordó que, aunque existen vestigios de perros en Mesoamérica con una antigüedad de hasta 8 mil años, particularmente en la zona de Teotihuacán, eso no significa que todas las variedades de perros originarias del país sean consideradas razas.

¿Por qué el perro “caramelo” no es una raza?

Valadez Franco señaló que el llamado perro “caramelo”, nombre popularizado en Brasil para describir a perros mestizos de pelaje color miel o café claro, no está estandarizado.

Explicó que si se cruzan dos ejemplares de este tipo, las crías pueden presentar diferentes colores, tamaños y características físicas, por lo que no existe una uniformidad genética que permita catalogarlo como raza.

Creo que es buena intención, pero no es el organismo indicado para avalar y decir: ‘ya hay una raza más en México’, porque no existe un bagaje histórico, no hay pruebas genéticas.

La UNAM llama a fortalecer la adopción responsable

El académico consideró que cualquier iniciativa que beneficie a los animales es positiva. Sin embargo, advirtió que el reconocimiento de una raza no resolverá problemas como la sobrepoblación o el abandono de perros.

Añadió que estos desafíos requieren estrategias integrales en las que participen autoridades, especialistas y organizaciones dedicadas al bienestar animal.

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