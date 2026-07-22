La emotiva historia del gatito rescatado entre escombros 20 días después de terremotos de Venezuela

GENERANDO AUDIO...

El gatito se considera un milagro.

Un gatito fue rescatado con vida el sábado entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, más de 20 días después de los terremotos que golpearon el norte de Venezuela, de acuerdo con periodistas de la AFP que presenciaron el momento.

El pequeño gato negro fue encontrado por rescatistas que continúan recorriendo las zonas destruidas. Los equipos buscan los cuerpos de las víctimas que dejaron los dos sismos consecutivos ocurridos el 24 de junio.

Gatito rescatado tras los terromotos que azotaron Venezuela.

Gatito aparece vivo entre las ruinas de La Guaira

El rescate ocurrió en el edificio conocido como “OPP 26”, parte de un enorme complejo residencial de La Guaira que se vino abajo durante los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

Aunque el gato apareció entre los restos del inmueble más de tres semanas después de la tragedia, no se pudo determinar si permaneció atrapado desde el día de los temblores o si entró recientemente al lugar para refugiarse.

Los voluntarios revisaban los escombros de la planta baja cuando observaron al animal. Sin embargo, al notar la presencia de las personas, el gato se asustó y corrió hacia una zona más profunda del edificio.

El gato fue rescatado por voluntarios que buscan a sus amigos y familiares.

Andrés Carvajal, estudiante universitario de 21 años, decidió seguirlo para intentar sacarlo.

“Vimos al gato, se asustó y se fue hacia adentro, ya más adentro del edificio”, relató el joven a la AFP.

Rescatista utilizó comida para acercarse al gato

Andrés explicó que no quería abandonar al animal. Para ganarse su confianza, se quitó uno de los guantes y colocó comida para gatos sobre su brazo.

“No quería quedarme con esa derrota”, señaló.

El voluntario comenzó a llamarlo mientras le mostraba la comida. Poco a poco, el gato se acercó y empezó a comer con desesperación.

“Él se fue acercando, obviamente comió con un poquito de desesperación”, contó Andrés.

Cuando logró atraparlo, el joven entregó al animal a otros rescatistas. Los voluntarios lo trasladaron a un pequeño campamento instalado frente a los edificios destruidos, donde veterinarios permanecen de guardia.

El gato estaba asustado y logró escapar por unos momentos. Sin embargo, fue capturado nuevamente y recibió atención médica.

Los especialistas lo hidrataron mediante una inyección y limpiaron su pelaje, que estaba cubierto de polvo. Posteriormente, prepararon su traslado a un refugio.

“Es un rayo de esperanza”, dice el voluntario

Para Andrés, encontrar al gato con vida fue una buena noticia en medio de la destrucción y de la búsqueda de víctimas.

“Es imposible no sentir empatía por cualquiera de las vidas que estén aquí”, reflexionó.

El joven aseguró que el rescate del pequeño animal representa “un rayo de luz, un rayo de esperanza” para quienes continúan trabajando entre las ruinas.

La historia también provocó bromas entre sus compañeros. Andrés utiliza un casco en el que aparece escrito “el gato”, apodo que tiene desde la primaria por sus ojos claros.

“El gato salvó al gato”, comenzaron a repetir los demás voluntarios después del rescate.

Estudiantes crearon grupo para buscar víctimas

Andrés forma parte de Pico y Pala UCV, una asociación creada junto con otros estudiantes de la Universidad Central de Venezuela para buscar personas enterradas bajo los escombros.

En un principio, el grupo buscaba a una compañera que vivía en el edificio Rita, en Caracas, también destruido por los terremotos.

Los jóvenes trabajaron durante 10 días en ese lugar, pero no lograron encontrarla. Después se trasladaron a La Guaira para apoyar en las labores de búsqueda.

“Bajo cada vez que puedo”, explicó Andrés, quien también lleva escrito en su casco el lema en latín “Memento mori”, que significa “Recuerda que vas a morir”.

Al menos 5 mil 119 personas murieron por los terremotos, según el balance difundido el sábado. Las autoridades no han informado cuántas personas siguen desaparecidas.