Profeco reprueba a estas marcas de alimento en lata y sobrecito para gato

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Foto: Getty Images / Ilustrativa

Si quieres comprar o si tu gato ya consume alimentos húmedos, es importante que sepas cuáles marcas reprobó la Profeco por incumplir con los requisitos nutrimentales y comerciales.

En la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 54 productos de alimento húmedo para gato adulto, en crecimiento y ejemplares con condiciones especiales.

De forma específica, tres productos no cumplieron con el mínimo de proteína declarada. En cambio, otros dos superaron el máximo de humedad declarada.

¿Qué marcas de alimento húmedo para gato reprobó la Profeco?

Productos con incumplimientos en información nutrimental

Gosbi Fresko Adult de atún con salmón

82% de humedad máxima declarada

83.9% de humedad real

Grand Pet Carne fresca:

9% de proteína declarada

7.3% de proteína real

2% de cenizas máximo

3.3% de cenizas real

Pet Kisha Pavo



9% de proteína declarada

7.8% real

Grand Pet Natural Gourmet

11% de proteína declarada

7.9% de proteína real

80% de humedad máxima declarada

81.3% de humedad real

Marca que reprobó en información comercial

Purina One Visible Nutrition con carne no comprobó la leyenda “Super Nutrientes” en el producto.

La Profeco concluyó que todos los productos cumplieron con el contenido neto declarado y fueron evaluados conforme a la normatividad aplicable para alimentos destinados al consumo animal.

Recomendaciones de Profeco

De compra

Toma en cuenta la calidad del producto : que un alimento tenga mucha proteína no garantiza buena digestibilidad

: que un alimento tenga mucha proteína no garantiza buena digestibilidad A dquiere en establecimientos formales : mayor certeza de que el producto se conservó adecuadamente

: mayor certeza de que el producto se conservó adecuadamente Consulta a veterinario: con su orientación, puedes elegir la opción más adecuada para las necesidades de tu gato

De uso

Sigue las promociones sugeridas en la etiqueta : las cantidades varían entre marcas según su aporte energético

: las cantidades varían entre marcas según su aporte energético Evalúa el desempeño del alimento con tu mascota : verifica si el alimento cubre sus necesidades

: verifica si el alimento cubre sus necesidades Cambia su alimento de forma gradual : si le darás una marca nueva, hazlo poco a poco, pues los cambios repentinos pueden provocar malestar estomacal o problemas digestivos.

: si le darás una marca nueva, hazlo poco a poco, pues los cambios repentinos pueden provocar malestar estomacal o problemas digestivos. Mantén el alimento en buen estado: guárdalo en un lugar fresco y seco, si está cerrado. Una vez abierto, sella la lata o transfiere el sobrecito a un recipiente hermético antes de refrigerarlo.

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