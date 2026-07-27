Día Mundial del Perro Callejero: diferencias entre perros de raza y criollos según experto de la UNAM

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Estos lomitos dan el mismo tipo de amor. Foto: Cuartoscuro

Lomitos sin raza, criollos, mestizos, no importa el nombre, porque generalmente suelen ser abandonados en la calle para volverse un “perro callejero”. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos y los perros de raza?, este Día del Perro de la Calle, te lo decimos de la mano de un experto veterinario.

En entrevista para Unotv.com, Elizardo Valadéz, Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó la diferencia entre este tipo de canes.

¿Son diferentes los perros sin raza de los perros pura sangre?

Foto: Pexels

De acuerdo con el especialista, a nivel anatómico y genético, no, los perros sin raza no son diferentes de los perros que sí tienen raza. De acuerdo con Valadéz, “todos los perros sean criollos o sean de raza son iguales”, porque:

“Tienen el mismo número de cromosomas, tienen la misma información genética, tienen el mismo número de huesos”. Elizardo Valadéz, Académico de la FMVZ

Incluso, señala que aunque “podríamos pensar que perros con cuerpos largos tienen más vertebras esto no es así, todos los perros sean de 1 kilo o hasta 100 kilos, de raza o criollos, son exactamente iguales“.

“Lo único que cambia entre cada perro son las proporciones, unos tienen patas más largas, otros más cortas, otros más largos, orejas caídas u orejas para arriba”. Elizardo Valadéz, Académico de la FMVZ

Además, indica que según las teorías aprobadas por la comunidad veterinaria, todos los perros con o sin raza derivan del lobo, “porque existe un 0.2% de diferencia genética entre un lobo y un perro”, por lo que desde ese punto de vista todos derivan de lo mismo.

Foto: Getty Images

Sin embargo, el experto señala que sí existen diferencias en cuanto a la estandarización, ya que a diferencia de los perros de raza, los perros mestizos no están estadarizados, esto quiere decir que ninguno es igual a otro.

Mientras que los perros de raza pura “sí están estandarizados, lo que significa que todos los ejemplares de esa raza se parecen”.

Por otra parte, el doctor Valadéz asegura que una característica particular de los perros sin raza que son abandonados en la calle es que estos se adaptan al medio donde viven, es decir, se han ido moldeando conforme les ha permitido el medio y sin la intervención del hombre.

A diferencia de los perros de raza que han sido estandarizados y adaptados para ciertas funciones por la mano del hombre.

¿Cómo se originan los perros criollos?

FOTO: Getty Images | Ilustrativa

El académico de la UNAM indica que los perros criollos o mestizos son producto de la mezcla de razas, la cual se debe al mal manejo de los tutores de los perros y a la falta de información sobre el animal adecuado para cada individuo pues ambos casos derivan en el abandono.

“El promedio de vida del perro callejero es de 3 años y medio y 5 años, porque están expuestos a enfermedades, que los atropellen, a problemas nutricionales y a muchos factores pues la calle es un medio más agresivos para ellos”, asegura el experto.

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