Death Stranding 2: On the Beach para PC, ¿vale la pena? Un port que exalta la fidelidad gráfica del juego

GENERANDO AUDIO...

Death Stranding 2 en PC/Imagen: Kojima Productions

Probamos el más reciente título de Kojima Productions en su llegada a PC y, la verdad, funciona excelente. Este port permite explotar al máximo la fidelidad gráfica del juego y disfrutar el excelente trabajo que Kojima Productions logró en cuanto a realismo… y sin necesidad de usar DLSS 5, ¿verdad, Nvidia? Como siempre, buscaremos responder a la pregunta: Death Stranding 2: On the Beach para PC, ¿vale la pena?

Tráiler de Death Stranding 2: On the Beach para PC

¿Cómo corre Death Stranding 2: On the Beach en PC?

Probamos el juego en Ultra y nos dio FPS estables de entre 70 y 110, sin caídas significativas. Eso sí, activamos el DLSSS 4 con el que es compatible y, la verdad, los paisajes del juego lucen espectaculares y resalta la visión cinemática del título.

Para jugar, usamos una laptop con gráficos Nvidia GeForce RTX 4060 y 32 GB de RAM en modo desempeño extremo, lo que nos dio una experiencia de juego bastante sólida incluso en momentos de acción y múltiples elementos y efectos de partículas en pantalla.

Death Stranding 2 en PC/Imagen: Kojima Productions

Los detalles de las expresiones faciales, algo fundamental en este título, así como con su antecesor, son impactantes, casi fotorrealistas, una mejora sustancial de la versión de PlayStation 5. Y no es sorpresa, Kojima busca difuminar la línea entre cine y videojuegos, y superar el valle inquietante es uno de los retos obligados a superar. Sin miedo a equivocarnos, podemos asegurar que este port hace su parte para lograr un nuevo estándar en cuanto a representación realista de actores digitalizados.

Especificaciones técnicas de Death Stranding 2: On the Beach en PC

Death Stranding 2 en PC/Imagen: Kojima Productions

Mínimas

Rendimiento promedio: 1080p a 30 fps

Preajuste gráfico: Bajo

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

CPU: Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 3100

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)

Almacenamiento: 150 GB de SSD

Intermedio

Rendimiento promedio: 1080P a 60 fps

Preajuste gráfico: Intermedio

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB o AMD Radeon RX 6600

CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)

Almacenamiento: SSD de 150 GB

Alta (recomendada)

Rendimiento promedio: 1440P a 60 fps

Preajuste gráfico: Alto

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800

CPU: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)

Almacenamiento: SSD de 150 GB

Muy alta

Rendimiento promedio: 4K a 60 fps

Preajuste gráfico: Muy alto

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 9070 XT

CPU: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X

RAM: 16 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)

Almacenamiento: SSD de 150 GB

Pero no se necesita tener una computadora de gama alta o media alta siquiera para disfrutar el juego, ya que, gracias a su dirección artística y optimización, luce espectacular incluso en los settings más bajos, para una experiencia de juego más fluida. Y en un título en donde el paisaje, el ambiente y el clima son tan importantes como los personajes que habitan el mundo, ésas son buenas noticias para los jugadores.

¿Se puede usar DualSense para Death Stranding 2: On the Beach en PC?

Si bien el default del PC gaming es usar mouse y teclado, que permiten buen control de Sam, también es posible utilizar un DualSense, para tener la experiencia completa del PlayStation 5, con la respuesta háptica y las funciones del mando original.

Death Stranding 2: On the Beach en PC, ¿vale la pena?

Este port es una manera excelente de acercarse a Death Stranding 2, ya sea para quien lo está jugando por primera vez o para quien busque elevar su experiencia, tras haberlo terminado previamente en PlayStation.

¿Cuándo se lanza Death Stranding 2: On the Beach en PC?

Death Stranding 2: On the Beach ya está disponible para PC a un precio de $69.99 USD en su edición estándar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos leer: