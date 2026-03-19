Death Stranding 2: On the Beach para PC, ¿vale la pena? Un port que exalta la fidelidad gráfica del juego

| 15:03 | Jonathan Coutiño | Nación Gamer
death stranding 2 en pc
Death Stranding 2 en PC/Imagen: Kojima Productions

Probamos el más reciente título de Kojima Productions en su llegada a PC y, la verdad, funciona excelente. Este port permite explotar al máximo la fidelidad gráfica del juego y disfrutar el excelente trabajo que Kojima Productions logró en cuanto a realismo… y sin necesidad de usar DLSS 5, ¿verdad, Nvidia? Como siempre, buscaremos responder a la pregunta: Death Stranding 2: On the Beach para PC, ¿vale la pena?

Tráiler de Death Stranding 2: On the Beach para PC

¿Cómo corre Death Stranding 2: On the Beach en PC?

Probamos el juego en Ultra y nos dio FPS estables de entre 70 y 110, sin caídas significativas. Eso sí, activamos el DLSSS 4 con el que es compatible y, la verdad, los paisajes del juego lucen espectaculares y resalta la visión cinemática del título.

Para jugar, usamos una laptop con gráficos Nvidia GeForce RTX 4060 y 32 GB de RAM en modo desempeño extremo, lo que nos dio una experiencia de juego bastante sólida incluso en momentos de acción y múltiples elementos y efectos de partículas en pantalla.

ds2 on the beach pc
Death Stranding 2 en PC/Imagen: Kojima Productions

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Los detalles de las expresiones faciales, algo fundamental en este título, así como con su antecesor, son impactantes, casi fotorrealistas, una mejora sustancial de la versión de PlayStation 5. Y no es sorpresa, Kojima busca difuminar la línea entre cine y videojuegos, y superar el valle inquietante es uno de los retos obligados a superar. Sin miedo a equivocarnos, podemos asegurar que este port hace su parte para lograr un nuevo estándar en cuanto a representación realista de actores digitalizados.

Especificaciones técnicas de Death Stranding 2: On the Beach en PC

reseña death stranding 2 on the beach
Death Stranding 2 en PC/Imagen: Kojima Productions

Mínimas

  • Rendimiento promedio: 1080p a 30 fps
  • Preajuste gráfico: Bajo
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
  • CPU: Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 3100
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
  • Almacenamiento: 150 GB de SSD

Intermedio

  • Rendimiento promedio: 1080P a 60 fps
  • Preajuste gráfico: Intermedio 
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB o AMD Radeon RX 6600
  • CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
  • Almacenamiento: SSD de 150 GB

Alta (recomendada)

  • Rendimiento promedio: 1440P a 60 fps
  • Preajuste gráfico: Alto 
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800
  • CPU: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
  • Almacenamiento: SSD de 150 GB

Muy alta

  • Rendimiento promedio: 4K a 60 fps
  • Preajuste gráfico: Muy alto
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 9070 XT
  • CPU: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
  • Almacenamiento: SSD de 150 GB

Pero no se necesita tener una computadora de gama alta o media alta siquiera para disfrutar el juego, ya que, gracias a su dirección artística y optimización, luce espectacular incluso en los settings más bajos, para una experiencia de juego más fluida. Y en un título en donde el paisaje, el ambiente y el clima son tan importantes como los personajes que habitan el mundo, ésas son buenas noticias para los jugadores.

¿Se puede usar DualSense para Death Stranding 2: On the Beach en PC?

Si bien el default del PC gaming es usar mouse y teclado, que permiten buen control de Sam, también es posible utilizar un DualSense, para tener la experiencia completa del PlayStation 5, con la respuesta háptica y las funciones del mando original.

ds2 pc review

Death Stranding 2: On the Beach en PC, ¿vale la pena?

Este port es una manera excelente de acercarse a Death Stranding 2, ya sea para quien lo está jugando por primera vez o para quien busque elevar su experiencia, tras haberlo terminado previamente en PlayStation.

¿Cuándo se lanza Death Stranding 2: On the Beach en PC?

Death Stranding 2: On the Beach ya está disponible para PC a un precio de $69.99 USD en su edición estándar.

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