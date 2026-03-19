Death Stranding 2: On the Beach para PC, ¿vale la pena? Un port que exalta la fidelidad gráfica del juego
Probamos el más reciente título de Kojima Productions en su llegada a PC y, la verdad, funciona excelente. Este port permite explotar al máximo la fidelidad gráfica del juego y disfrutar el excelente trabajo que Kojima Productions logró en cuanto a realismo… y sin necesidad de usar DLSS 5, ¿verdad, Nvidia? Como siempre, buscaremos responder a la pregunta: Death Stranding 2: On the Beach para PC, ¿vale la pena?
Tráiler de Death Stranding 2: On the Beach para PC
¿Cómo corre Death Stranding 2: On the Beach en PC?
Probamos el juego en Ultra y nos dio FPS estables de entre 70 y 110, sin caídas significativas. Eso sí, activamos el DLSSS 4 con el que es compatible y, la verdad, los paisajes del juego lucen espectaculares y resalta la visión cinemática del título.
Para jugar, usamos una laptop con gráficos Nvidia GeForce RTX 4060 y 32 GB de RAM en modo desempeño extremo, lo que nos dio una experiencia de juego bastante sólida incluso en momentos de acción y múltiples elementos y efectos de partículas en pantalla.
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Los detalles de las expresiones faciales, algo fundamental en este título, así como con su antecesor, son impactantes, casi fotorrealistas, una mejora sustancial de la versión de PlayStation 5. Y no es sorpresa, Kojima busca difuminar la línea entre cine y videojuegos, y superar el valle inquietante es uno de los retos obligados a superar. Sin miedo a equivocarnos, podemos asegurar que este port hace su parte para lograr un nuevo estándar en cuanto a representación realista de actores digitalizados.
Especificaciones técnicas de Death Stranding 2: On the Beach en PC
Mínimas
- Rendimiento promedio: 1080p a 30 fps
- Preajuste gráfico: Bajo
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- CPU: Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 3100
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
- Almacenamiento: 150 GB de SSD
Intermedio
- Rendimiento promedio: 1080P a 60 fps
- Preajuste gráfico: Intermedio
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB o AMD Radeon RX 6600
- CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
- Almacenamiento: SSD de 150 GB
Alta (recomendada)
- Rendimiento promedio: 1440P a 60 fps
- Preajuste gráfico: Alto
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800
- CPU: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
- Almacenamiento: SSD de 150 GB
Muy alta
- Rendimiento promedio: 4K a 60 fps
- Preajuste gráfico: Muy alto
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 9070 XT
- CPU: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más reciente)
- Almacenamiento: SSD de 150 GB
Pero no se necesita tener una computadora de gama alta o media alta siquiera para disfrutar el juego, ya que, gracias a su dirección artística y optimización, luce espectacular incluso en los settings más bajos, para una experiencia de juego más fluida. Y en un título en donde el paisaje, el ambiente y el clima son tan importantes como los personajes que habitan el mundo, ésas son buenas noticias para los jugadores.
¿Se puede usar DualSense para Death Stranding 2: On the Beach en PC?
Si bien el default del PC gaming es usar mouse y teclado, que permiten buen control de Sam, también es posible utilizar un DualSense, para tener la experiencia completa del PlayStation 5, con la respuesta háptica y las funciones del mando original.
Death Stranding 2: On the Beach en PC, ¿vale la pena?
Este port es una manera excelente de acercarse a Death Stranding 2, ya sea para quien lo está jugando por primera vez o para quien busque elevar su experiencia, tras haberlo terminado previamente en PlayStation.
¿Cuándo se lanza Death Stranding 2: On the Beach en PC?
Death Stranding 2: On the Beach ya está disponible para PC a un precio de $69.99 USD en su edición estándar.