El Xbox Showcase 2026 y Gears of War E-Day, la metáfora perfecta para el retorno a la forma de Xbox

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Xbox Showcase 2026 mostró Gears of War: E-Day/Imagen: Xbox

El Xbox Showcase 2026 fue uno de los más importantes en años. No sólo por los juegos presentados, sino por lo que implica para la marca. Xbox nos invitó a realizar la cobertura del evento, que estuvo acentuado por el Xbox Fan Fest, una celebración para los jugadores, donde se pudo ver el entusiasmo por esta nueva etapa de la compañía. Este año, el Xbox Showcase coincidió con tres momentos clave de forma casi serendipia: los 25 años de la marca, los 20 años de Gears of War y los primeros 100 días de Asha Sharma como CEO. Y los tres concluyeron para marcar la hoja de ruta de Xbox.

Gears of War: E-Day, de vuelta a las raíces

Dentro del Xbox Showcase, hubo un momento pivotal: un video breve de Asha Sharma en persona para anunciar que Gears of War: E-Day sería exclusivo de consola para Xbox. El teatro del Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, California, estalló de emoción, y esa misma energía se transmitió a la conversación en línea, con millones de fans vitoreando la decisión.

Después de todo, si podemos limitar Xbox a dos killer apps ligadas integralmente al ADN de la consola han sido Halo y Gears of War. Pero, aunque la llegada de Campaign Evolved a PlayStation fue un fenómeno curioso que despertó la conversación de los gamers en general, el hecho de que Gears of War se quedara como exclusivo fue una evidencia clara del cambio de rumbo de la nueva gestión de Xbox.

En el caso concreto de E-Day, resuena aún más por la filosofía de diseño que The Coalition dejó ver durante el Direct dedicado al juego. De acuerdo con el estudio, bsucaban regresar a las raíces de Gears of War, con algunas adiciones en cuanto a gameplay, como la verticalidad y los slides, y con una evidente mejora gráfica gracias a la construcción del juego desde cero, pero decidieron trazar la línea en puntos muy concretos, para respetar la esencia de lo que es Gears of War, como la estilización de los modelos de personaje de Marcus y Dom. Una forma de encontrar balance entre el respeto al legado y la búsqueda de innovación.

Y eso es perfecto para representar el estado actual de Xbox, quien busca reinventarse, pero viendo hacia atrás. En sus primeros 100 días a cargo, Asha Sharma ha llevado a cabo acciones puntuales que ayudan a dar señales claras sobre esta nueva etapa: redujo el precio de Game Pass, cambió la estilización de Xbox a XBOX tras someterlo a decisión popular, abandonó el minimalismo en el logo de la marca y volvió exclusivo de consola Gears of War: E-Day. La lecutra es clara: Asha está mirando hacia atrás, para trazar la ruta hacia adelante. Y le está funcionando. Los fans lo están notando.

Xbox Showcase 2026, un punto de inflexión

Durante el Showcase, se presentaron los siguientes juegos:

Gears of War: E-Day — Game Pass día 1

Fable — Game Pass día 1

Halo: Campaign Evolved — Game Pass día 1

Resonance: A Plague Tale Legacy — Game Pass día 1

Persona 4 Revival — Game Pass día 1

State of Decay 3 — Game Pass día 1

Senua — Game Pass día 1

Clockwork Revolution — Game Pass día 1 (el otro exclusivo de la presentación)

Wo Long 2: Wings of Ember — Game Pass día 1

Spyro: A Realm Beyond — Game Pass día 1

Persona 6 — Game Pass día 1

Minecraft Dungeons II — Game Pass día 1

Valor Mortis — Game Pass día 1

Bad Magpie — Game Pass día 1

Join Us — Game Pass día 1

Magicians: The Devil’s Deal — Game Pass día 1

Vivarium — Game Pass día 1

Sea of Thieves: Custom Seas — Game Pass

Fallout 76: Infestations — Game Pass

The Elder Scrolls Online: Return of the Thieves Guild — Game Pass

Where Winds Meet — Game Pass

Metro 2039

Crazy Taxi: World Tour

Call of Duty: Modern Warfare 4 – DMZ

Castlevania: Belmont’s Curse

DOOM: The Dark Ages – Revelations (DLC)

Y aunque los juegos multiplataforma siguen dominando, el hecho es que gran parte de esta presentación vino de estudios first-party de Xbox: Bethesda, Rare, Activision, Ninja Theory, Halo Studios, The Coalition, inXile y Undead Labs. Con esto, podemos ver una tendencia clara: Xbox está robusteciendo Game Pass, pero no sólo a partir de terceros, sino con su propio ecosistema, y aunque la estrategia multiplataforma era parte del plan; ahora, sabemos gracias también al jefe de estrategia de Xbox, Matthew Ball, que los exclusivos seguirán llegando de forma constante, por lo que el viaraje de Gears of War: E-Day no fue sino un primer movimiento fuerte y contundente. Se necesitaba la fuerza de una IP del tamaño de Gears oara mandar ese mensaje y que llegará lejos. Y los fans están escuchando.

25 años de Xbox, vamos por 25 más

Este Xbox Showcase fue el regreso a la forma, una celebración del legado y, sobre todo, una muestra de respeto a los fans. Una forma de entender esto fue en la recreación de habitaciones temáticas, para representar cada era en la que se lanzó cada Xbox, una suerte de viaje en el tiempo, con el fin de que los fans veteranos pudieran ver reflejado sus propias experiencias, durante el Xbox Fan Fest. Cada detalle estaba cuidado, desde las guías clásicas de juegos hace 25 años hasta el tipo de mueble y decoraciones de cada periodo.

Esto fue más que nostalgia, fue un recordatorio de qué es Xbox para las personas, cómo ha cambiado su vida de una u otra manera, mostrarles de forma directa cómo han crecido con los juegos, con las consolas, cómo ha cambiado la industria, pero también qué es lo que ha perdurado y sobrevivido al paso de los años. Este paseo por el pasillo de los recuerdos es una remembranza lo mismo que una celebración al fan, un agradecimiento por su apoyo, por su lealtad, por su amor a una marca que ha definido el gaming moderno en varias formas a lo largo de 25 años.

Lejos de lo que se pensaba hace sólo unos meses, sobre que Xbox buscaba desvanecerse y poco a poco irse difuminando, la percepción actual es justo lo contrario: XBOX está ganando fuerza, posee la determinación para seguir adelante y que la consola, junto con sus exclusivos, siguen al centro del corazón de la marca.

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