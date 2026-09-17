19 de septiembre: así fueron los sismos de 1985 y 2017 que marcaron a México

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Sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Foto: Gobierno de México y Cuartoscuro.

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se cumplen 41 años del sismo de 1985 y nueve años del sismo de 2017, dos terremotos que afectaron a distintas regiones de México y tuvieron consecuencias principalmente en la Ciudad de México y entidades del centro y sur del país.

Ambos movimientos ocurrieron un 19 de septiembre, aunque tuvieron características distintas: el de 1985 alcanzó una magnitud de 8.1 y tuvo su origen frente a las costas de Michoacán, mientras que el de 2017 fue de magnitud 7.1 y tuvo su epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y Morelos.

Sismo de 1985: se cumplen 41 años del terremoto del 19 de septiembre

El 19 de septiembre de 1985, a las 07:17 horas, se registró un sismo de magnitud 8.1 en las costas de Michoacán. El epicentro se ubicó a aproximadamente 15 kilómetros de profundidad, y el movimiento fue percibido en el centro, sur y occidente de México, con efectos particularmente graves en la Ciudad de México.

El movimiento tuvo una duración aproximada de un minuto y medio y provocó el colapso o daños en viviendas, hospitales, escuelas, hoteles, edificios públicos y otras construcciones. Entre las estructuras afectadas estuvieron el Hospital Juárez, parte del Hospital General, el Hotel Regis y el edificio Nuevo León, en Tlatelolco.

Foto: Gobierno de México. Foto: Gobierno de México. Foto: Gobierno de México. Foto: Gobierno de México.

De acuerdo con los informes oficiales y los registros del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el balance por el sismo del 19 de septiembre 1985 fue el siguiente:

Más de 30 mil personas heridas

Alrededor de 150 mil damnificados

Cerca de 30 mil viviendas destruidas

Más de 60 mil viviendas con daños

Aproximadamente 6 mil personas fallecidas , de acuerdo con cifra reportadas por el gobierno

, de acuerdo con cifra reportadas por el gobierno Daños económicos estimados en 4 mil 100 millones de dólares

La cantidad de personas fallecidas por el sismo de 1985 no tiene una cifra única aceptada por todas las fuentes. El Archivo General de la Nación señala que el gobierno reconoció inicialmente entre seis y siete mil muertes, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contabilizó 26 mil y organizaciones de damnificados estimaron hasta 35 mil.

Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP.

El terremoto también provocó afectaciones en servicios e infraestructura. La telefonía quedó interrumpida en distintos puntos, mientras que carreteras, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos registraron daños. Los efectos alcanzaron sectores productivos, de salud y de servicios.

La réplica del 20 de septiembre de 1985

Un día después, el 20 de septiembre de 1985, se registró una réplica de magnitud 7.6, aproximadamente a las 19:37 horas. El movimiento provocó el colapso de algunas estructuras que habían quedado dañadas por el terremoto del día anterior.

Sismo de 2017: se cumplen 9 años del terremoto del 19 de septiembre

El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo de magnitud 7.1. El epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en la zona limítrofe con Puebla, a una profundidad aproximada de 51 kilómetros.

SISMO Magnitud 7.1 Loc. 12 km al SURESTE de AXOCHIAPAN, MOR 19/09/17 13:14:40 Lat 18.40 Lon -98.72 Pf 57 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 19, 2017

El movimiento afectó principalmente a la Ciudad de México, Morelos y Puebla, además del Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala.

RT @pagina_central:



Un usuario de Facebook, de nombre Alejandro Vargas, compartió un video nunca antes visto del sismo del 19 de septiembre de 2017; las imágenes son escalofriantes.#19deSeptiembre #Sismo19Shttps://t.co/HPjrwpF2pc — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 22, 2019

Así se vivió el #sismo del 19 de septiembre del 2017 en los canales y chinampas de #Xochimilco. Todo grabado por unos turistas que llegaron a conocer este turístico rincón de la #CDMX. Noten el oleaje y como se cimbran los altos ahuejotes de las chinampas. Y tú, dónde viviste el… pic.twitter.com/MApERdPutD — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) September 19, 2024

RT @Excelsior Impactantes imágenes de como se vivió el sismo en la #CDMX 19 de septiembre 2017 pic.twitter.com/R5VZI3qy7V — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 30, 2017

En la capital se registraron colapsos de edificios y daños en viviendas, escuelas, hospitales, comercios y otras construcciones.

Foto: Cuartoscuro. Foto: Cuartoscuro. Foto: Cuartoscuro. Foto: Cuartoscuro. Foto: Cuartoscuro.

El balance oficial consolidado de personas fallecidas fue de 369:

Ciudad de México: 228

228 Morelos: 74

74 Puebla: 45

45 Estado de México: 15

15 Guerrero: 6

6 Oaxaca: 1

La suma corresponde a los registros reportados por las autoridades y recopilados por Cenapred.

El sismo también provocó afectaciones a los servicios de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 4.84 millones de personas habían sufrido afectaciones en el suministro eléctrico.

En cuanto al impacto económico, Cenapred estima en 62 mil 99 millones de pesos el costo de las afectaciones ocasionadas por el sismo de 2017.

Los daños materiales dieron paso a un proceso de reconstrucción que continuó durante los años siguientes. En 2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que, mediante el Programa Nacional de Reconstrucción, se habían reconstruido 62 mil 865 viviendas, con una inversión de 10 mil 155 millones de pesos, en beneficio de 251 mil 460 personas.

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