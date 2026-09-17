¿Qué es Llave MX y para qué sirve? Estos trámites ya puedes hacer con una sola cuenta

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¿Qué es Llave MX? Puedes acceder a 242 servicios públicos Foto: Cuartoscuro/gob.mx

Llave MX es la plataforma de identidad digital del Gobierno de México que permite acceder a cientos de servicios públicos con una sola cuenta. En lugar de crear un usuario para cada dependencia, las personas pueden autenticarse utilizando su CURP y un medio de contacto personal.

Actualmente, 242 sistemas están integrados a Llave MX, por lo que una misma cuenta permite realizar o consultar distintos trámites y servicios del Gobierno de México.

¿Para qué sirve Llave MX?

Entre los servicios a los que se puede acceder mediante Llave MX se encuentran la descarga de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la consulta del estatus de trámites, el acceso a programas sociales y la obtención de documentos oficiales.

También permite gestionar citas con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para distintos trámites consulares y documentales.

Entre los servicios disponibles también están:

Inscripción a la Beca de Educación Básica Rita Cetina

Registro en la Beca para el Bienestar Benito Juárez

Acceso a la Ventanilla Digital Única del Agua

Acceso al Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial

Sistema de Atención Ciudadana de Presidencia

Ventanilla Única de trámites y servicios agrarios de la Procuraduría Agraria

Las plataformas con mayor tráfico dentro del sistema son la Plataforma Nacional del Registro Civil, con 22.91% de los inicios de sesión; los propios servicios de Llave MX, con 19.72%; Expediente MX, con 7.46%; y el sistema de citas de la SRE, con 6.89%.

¿Cómo crear una cuenta de Llave MX?

El registro se realiza en tres pasos desde el portal oficial de Llave MX y no es necesario acudir a una oficina.

Datos personales y domicilio

Ingresa a llave.gob.mx y selecciona la opción “Crear cuenta”.

Después, proporciona tu CURP, activa el captcha y selecciona “Continuar”. El sistema completará automáticamente tus datos personales.

Posteriormente, captura tu código postal y selecciona tu colonia.

El siguiente paso consiste en proporcionar un correo electrónico y un número celular.

Es importante que ambos estén activos, ya que serán utilizados para verificar tu identidad y recibir notificaciones relacionadas con los trámites.

Crea una contraseña y verifica tu cuenta

Genera una contraseña de al menos ocho caracteres, que incluya mayúsculas, minúsculas y números.

Después, acepta el aviso de privacidad y los términos y condiciones, completa el captcha y selecciona “Finalizar”.

Para activar la cuenta recibirás un enlace en tu correo electrónico y un SMS en tu celular. Deberás confirmar ambos medios.

¿Qué necesitas para registrarte en Llave MX?

Para crear una cuenta necesitas:

CURP vigente

Número celular activo

Correo electrónico en uso

Código postal

Datos de domicilio

Para determinados trámites pueden solicitarse documentos adicionales. Por ejemplo, para la corrección de un acta de nacimiento se puede requerir una identificación oficial vigente en formato PDF, JPG o PNG.

Entre las identificaciones aceptadas se encuentran la INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional y licencia de conducir.

Llave MX busca facilitar los trámites digitales

La plataforma concentra distintos servicios públicos en una sola cuenta, con el objetivo de evitar la creación de múltiples usuarios y reducir la necesidad de acudir físicamente a oficinas gubernamentales.

Además, permite contar con un expediente digital para facilitar la gestión de trámites y servicios públicos.

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