¿Cuándo es el próximo día sin clases después del 16 de septiembre?

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El próximo día de asueto es el 25 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Los alumnos de primaria y secundaria todavía tendrán cinco días sin clases en lo que resta de este 2026, tanto por conmemoraciones como la realización mensual del Consejo Técnico.

Después del descanso por el 16 de septiembre, las y los estudiantes de educación básica tendrán más días sin clases presenciales en lo que resta del año.

El siguiente día de asueto es el viernes 25 de septiembre por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, de acuerdo con el calendario de la secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027.

Días de suspensión de clases en 2026

25 de septiembre: Consejo Técnico

30 de octubre: Consejo Técnico

2 de noviembre: Día de Muertos

16 de noviembre: conmemoración de la Revolución

27 de noviembre: Consejo Técnico

En cambio, las vacaciones comenzarán el 21 de diciembre del 2026, mientras que las clases se reanudarán el 7 de enero del 2027 para alumnos de primaria y secundaria.

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