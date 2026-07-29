8.6 millones de mexicanos salieron de la inseguridad alimentaria entre 2014 y 2025, según informe de la FAO

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Foto: AFP

En México, 8.6 millones de personas dejaron de vivir en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave, de acuerdo con el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) 2026, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El documento señala que este indicador pasó de 24.9% en el periodo 2014-2016 a 16.5% entre 2023 y 2025, lo que representa una reducción histórica en el país.

También disminuyó la subalimentación

El informe indica que la prevalencia de subalimentación en México fue de 3.1% durante el periodo 2023-2025, equivalente a 4.1 millones de personas.

Esta cifra es menor al 4.0% registrado entre 2004 y 2006, según la FAO.

Dieta saludable cuesta menos que el promedio regional

El estudio también reporta que el costo de una dieta saludable en México fue de 4.54 dólares en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) por persona al día en 2025.

La cifra se ubicó por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que fue de 4.91 dólares PPA, lo que, de acuerdo con el informe, refleja mejores condiciones para el acceso económico a una alimentación saludable.

Mejora diversidad alimentaria y baja la desnutrición infantil

En cuanto a la calidad de la alimentación, la FAO informó que 85.8% de la población mexicana alcanzó una diversidad mínima de la dieta entre 2021 y 2025.

El porcentaje supera el promedio de América Latina y el Caribe, de 77.5%, así como el promedio mundial, de 62.7%.

Respecto al estado nutricional de la población, el organismo señaló que en 2024 la prevalencia de emaciación, una forma grave y aguda de desnutrición, entre niñas y niños menores de cinco años fue de 1.0%, por debajo del promedio mundial de 6.6%.

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