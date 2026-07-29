Novatadas: los riesgos que pueden terminar en una tragedia

| 13:52 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Novatadas en México
Novatadas en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Las novatadas continúan siendo una práctica de bienvenida en escuelas, universidades, equipos deportivos e instituciones; sin embargo, estas actividades pueden derivar en violencia, lesiones graves e incluso la muerte cuando rebasan los límites.

¿Por qué las novatadas representan un riesgo?

Las novatadas pueden incluir agresiones físicas, humillaciones, consumo forzado de alcohol o sustancias, así como ejercicios extremos que ponen en peligro a los nuevos integrantes de un grupo.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

  • Lesiones físicas por golpes o actividades de alto riesgo.
  • Intoxicaciones derivadas del consumo forzado de alcohol o sustancias.
  • Ansiedad, depresión y estrés por la violencia psicológica.
  • Traumas que pueden afectar el desempeño académico, deportivo o laboral.
  • En los casos más graves, pérdida de la vida.

Se estima que estas prácticas se mantienen por la presión del grupo y el temor al rechazo, factores que llevan a las víctimas a aceptar situaciones que ponen en riesgo su integridad física.

Incluso, autoridades de España han solicitado denunciar pues, afirma: “hay novatadas que pueden dar lugar a sanciones administrativas o penales”.

Para las autoridades españolas las novatadas son: “actos de humillación en las que se da una situación de abuso de poder entre quien la ejerce y su víctima”.

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