Novatadas: los riesgos que pueden terminar en una tragedia

GENERANDO AUDIO...

Novatadas en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Las novatadas continúan siendo una práctica de bienvenida en escuelas, universidades, equipos deportivos e instituciones; sin embargo, estas actividades pueden derivar en violencia, lesiones graves e incluso la muerte cuando rebasan los límites.

¿Por qué las novatadas representan un riesgo?

Las novatadas pueden incluir agresiones físicas, humillaciones, consumo forzado de alcohol o sustancias, así como ejercicios extremos que ponen en peligro a los nuevos integrantes de un grupo.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Lesiones físicas por golpes o actividades de alto riesgo.

por golpes o actividades de alto riesgo. Intoxicaciones derivadas del consumo forzado de alcohol o sustancias.

derivadas del consumo forzado de alcohol o sustancias. Ansiedad, depresión y estrés por la violencia psicológica.

por la violencia psicológica. Traumas que pueden afectar el desempeño académico, deportivo o laboral.

que pueden afectar el desempeño académico, deportivo o laboral. En los casos más graves, pérdida de la vida.

Se estima que estas prácticas se mantienen por la presión del grupo y el temor al rechazo, factores que llevan a las víctimas a aceptar situaciones que ponen en riesgo su integridad física.

Incluso, autoridades de España han solicitado denunciar pues, afirma: “hay novatadas que pueden dar lugar a sanciones administrativas o penales”.

Para las autoridades españolas las novatadas son: “actos de humillación en las que se da una situación de abuso de poder entre quien la ejerce y su víctima”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.