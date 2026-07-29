Difunden presunta foto inédita del “Mencho”, líder del CJNG

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Revelan supuesta fotografía de Nemesio Oseguera de los años 90. Foto: Reuters

Una presunta fotografía inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue difundida por el periodista Antonio Nieto, quien señaló que la imagen correspondería a una etapa previa a la muerte del líder criminal.

Difunden presunta imagen de Nemesio Oseguera, el “Mencho”

De acuerdo con la información compartida por Antonio Nieto, la fotografía sería una de las imágenes poco conocidas del líder del CJNG antes de convertirse en uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

La imagen difundida muestra a varios hombres jóvenes en un lugar con características similares a un comedor o área de recreación de un centro penitenciario. Se observan elementos que han sido relacionados con el periodo en que Oseguera estuvo recluido en Estados Unidos durante la década de los años 90. Quien se supone que es Nemesio Oseguera en la fotografía, es el individuo con playera sin mangas, su rostro está encerrado en un círculo rojo.

Foto inédita de Nemesio Oseguera, el “Mencho”:



Con ella viene una gran historia.



“Fui amigo del ‘Mencho’, luego tomamos caminos diferentes”.



Nos vemos mañana en @LaSagaOficial, 9:30 AM y en #Infiltrado. pic.twitter.com/HmyVq4xhzE — Antonio Nieto (@siete_letras) July 29, 2026

¿Quién fue Nemesio Oseguera, el “Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el “Mencho”, fue identificado como fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que expandió sus operaciones a distintas regiones de México y Estados Unidos.

Originario de Tierra Caliente, Michoacán, Oseguera tuvo antecedentes relacionados con actividades de tráfico de drogas desde la década de los años 90. En 1994, una corte federal de Estados Unidos lo sentenció a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína.

Tras su liberación regresó a México y posteriormente se incorporó a estructuras criminales relacionadas con el Cártel del Milenio y grupos vinculados con el narcotráfico en Jalisco y Colima.

Expansión del CJNG bajo el liderazgo del “Mencho”

Durante su liderazgo, el CJNG amplió su presencia en distintos estados del país y fue señalado por autoridades nacionales e internacionales por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, extorsión, robo de combustible y otros delitos.

La organización mantuvo disputas con grupos criminales rivales por el control territorial y de rutas para el tráfico de sustancias ilícitas.

Operativo y versión oficial sobre la muerte del “Mencho”

La muerte de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, fue reportada después de un operativo de seguridad en el occidente de México. Unidades de inteligencia siguieron a su novia hasta una zona remota de Jalisco. Tras su salida del lugar, una unidad de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, con apoyo de otros miembros de las Fuerzas Armadas, lanzó el asalto. Fuerzas federales realizaron un despliegue tras labores de inteligencia y ubicaron al líder del CJNG junto con integrantes de su grupo.

Según las autoridades, durante el enfrentamiento resultó herido y posteriormente falleció mientras era trasladado para recibir atención médica.

Tras el anuncio, autoridades reportaron bloqueos y movilizaciones atribuidas al CJNG en distintos puntos del país.

No hay validación oficial de la fotografía

Hasta el momento, la supuesta fotografía difundida por Antonio Nieto permanece sin una validación oficial, por lo que continúa bajo análisis la autenticidad de la imagen y la identidad de las personas que aparecen en ella.

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