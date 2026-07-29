Examen en línea de la UNAM fue una “aventura tecnológica”, considera investigador

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El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Imanol Ordorika, consideró que el examen de admisión aplicado en línea con apoyo de herramientas tecnológicas debe repetirse de manera presencial, luego de las irregularidades detectadas durante el proceso.

En entrevista con A las Nueve en Uno, explicó que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que se utilice de forma responsable y con supervisión adecuada. No obstante, advirtió que cualquier innovación requiere pruebas suficientes antes de implementarse en un proceso de alta relevancia como un examen de ingreso, por lo que su aplicación fue una “aventura tecnológica”.

Reñaló que la universidad recurrió a un sistema que, a su juicio, no fue suficientemente probado y del cual todavía se desconocen detalles técnicos sobre sus mecanismos de supervisión y seguridad. Añadió que la falta de preparación permitió que surgieran distintas formas de vulnerar el examen.

Imanol Ordorika afirmó que, ante la falta de confianza en los resultados obtenidos en línea, la alternativa más transparente es repetir el examen para todos los aspirantes mediante el esquema presencial utilizado durante años por la UNAM.

Asimismo, planteó la necesidad de realizar una auditoría para identificar las fallas del sistema, deslindar responsabilidades y aprovechar la experiencia para incorporar la inteligencia artificial de manera más segura en futuros procesos.

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