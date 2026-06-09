A días del Mundial, EE. UU. emite alertas de viaje para las tres sedes mexicanas

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y, ante la llegada de miles de aficionados internacionales, el gobierno de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para México, donde se disputarán encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A través del Departamento de Estado, las autoridades estadounidenses señalaron que los riesgos de seguridad varían dependiendo de cada entidad del país, por lo que asignan distintos niveles de alerta para orientar a los viajeros que planean asistir al torneo.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

¿Qué sedes del Mundial 2026 aparecen en los avisos de viaje?

Las tres ciudades que albergarán partidos mundialistas cuentan con diferentes niveles de alerta por parte del gobierno estadounidense.

Ciudad de México: Nivel 2 (Amarillo) – Tenga mayor precaución

La capital mexicana, donde se disputará el partido inaugural del Mundial, aparece bajo el nivel amarillo.

De acuerdo con el Departamento de Estado:

Recomienda extremar precauciones debido al terrorismo y la delincuencia .

. Advierte sobre la presencia de delitos violentos y no violentos .

. Señala que existe riesgo derivado de la actividad de grupos criminales organizados .

. Sugiere evitar transitar durante la noche fuera de las zonas turísticas con mayor vigilancia policial.

Indica que los delitos menores , como robos y carterismo, son frecuentes.

, como robos y carterismo, son frecuentes. Precisa que no existen restricciones específicas para los empleados del gobierno estadounidense que viajen a la Ciudad de México.

Guadalajara, Jalisco: Nivel 3 (Naranja) – Reconsidere viajar

La sede jalisciense es la única de las tres ciudades mundialistas mexicanas que aparece bajo un nivel naranja.

Las autoridades estadounidenses recomiendan:

Reconsiderar los viajes debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros .

. Mantenerse alerta ante la actividad de cárteles, pandillas y organizaciones criminales .

. Considerar que en Guadalajara se han registrado enfrentamientos entre grupos delictivos , incluso en algunas zonas frecuentadas por turistas.

, incluso en algunas zonas frecuentadas por turistas. Tener presente que estos hechos han dejado víctimas inocentes.

Recordar que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de secuestro .

. Señalan que no existen restricciones para viajar dentro del área metropolitana de Guadalajara, así como a Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Chapala y Ajijic.

Monterrey, Nuevo León: Nivel 2 (Amarillo) – Tenga mayor precaución

La ciudad regiomontana también fue clasificada con nivel amarillo.

Entre las recomendaciones destacan:

Extremar precauciones debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros .

. Considerar el riesgo derivado de la presencia de organizaciones criminales .

. Evitar viajar de noche por las carreteras

Tener precaución ante reportes de robos armados y asaltos a vehículos , incluso durante el día.

, incluso durante el día. Revisar las alertas correspondientes a Coahuila y Tamaulipas si el trayecto incluye esas entidades.

Tomar en cuenta que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido víctimas de secuestro.

¿Qué significan los colores del Aviso de Viaje de Estados Unidos?

El Departamento de Estado clasifica sus alertas mediante cuatro niveles identificados con colores:

Azul (Nivel 1): Tome las precauciones habituales.

Es el nivel más bajo de riesgo. Aunque todo viaje internacional implica ciertos peligros, se considera que las condiciones permiten realizar actividades normales manteniendo medidas básicas de seguridad.

Es el nivel más bajo de riesgo. Aunque todo viaje internacional implica ciertos peligros, se considera que las condiciones permiten realizar actividades normales manteniendo medidas básicas de seguridad. Amarillo (Nivel 2): Tenga mayor precaución.

Se recomienda a los viajeros permanecer atentos debido a la existencia de riesgos elevados relacionados con seguridad pública.

Se recomienda a los viajeros permanecer atentos debido a la existencia de riesgos elevados relacionados con seguridad pública. Naranja (Nivel 3): Reconsidere viajar.

Sugiere evaluar cuidadosamente la necesidad del viaje debido a amenazas significativas para la seguridad.

Sugiere evaluar cuidadosamente la necesidad del viaje debido a amenazas significativas para la seguridad. Rojo (Nivel 4): No viajar.

Es la alerta más alta y recomienda evitar completamente el destino por riesgos que pueden poner en peligro la vida.

Foto: Travel State Gov

¿Qué deben considerar los aficionados que viajarán al Mundial?

El gobierno estadounidense recomienda a quienes asistirán a la Copa Mundial 2026:

Consultar periódicamente las actualizaciones del Aviso de Viaje a México .

. Mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad de cada destino.

Utilizar transporte seguro y planificar previamente sus traslados.

Evitar compartir información personal o itinerarios con desconocidos.

Permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades locales y organizadores del evento.

¿Cómo quedan las sedes mexicanas rumbo al Mundial 2026?

A menos de un año del arranque de la Copa del Mundo, así se encuentran clasificadas las sedes mexicanas dentro de los avisos de viaje emitidos por Estados Unidos:

Ciudad de México: color amarillo nivel 2 – Tenga mayor precaución.

color amarillo nivel 2 – Tenga mayor precaución. Monterrey, Nuevo León: color amarillo nivel 2 – Tenga mayor precaución.

color amarillo nivel 2 – Tenga mayor precaución. Guadalajara, Jalisco: color naranja nivel 3 – Reconsidere viajar.

Aunque estas alertas no representan una prohibición para asistir a la justa mundialista, sí buscan que los viajeros adopten medidas preventivas y evalúen los riesgos antes de visitar cada destino.

Con millones de aficionados esperados para el Mundial, las autoridades estadounidenses reiteraron que mantenerse informado y seguir recomendaciones de seguridad será clave para disfrutar del evento deportivo más importante del planeta.

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