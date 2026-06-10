Lista de estados que suspenden clases por la inauguración del Mundial

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Al menos 10 estados ya confirmaron suspensión de clases. Foto: Cuartoscuro

La inauguración del Mundial no sólo traerá modificaciones en la movilidad y operativos especiales en distintas ciudades del país. A dos días del partido entre México y Sudáfrica, varios Gobiernos estatales ya confirmaron la suspensión de clases para el próximo 11 de junio.

El anuncio ocurre luego de que durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informara que en la Ciudad de México se suspenderán las actividades administrativas no esenciales y las clases con motivo del arranque de la justa mundialista. A partir de ello, diversas entidades comenzaron a emitir sus propias disposiciones para estudiantes y trabajadores.

Estos estados ya confirmaron suspensión de clases por el Mundial

Hasta el momento, las siguientes entidades han anunciado oficialmente la suspensión de actividades escolares para el 11 de junio:

Ciudad de México : suspensión de clases en todos los niveles educativos

: suspensión de clases en todos los niveles educativos Estado de México : suspensión en escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior

: suspensión en escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior Michoacán : suspensión de clases en todos los niveles del sistema público e incorporado

: suspensión de clases en todos los niveles del sistema público e incorporado Jalisco : suspensión de clases y actividades gubernamentales

: suspensión de clases y actividades gubernamentales Nayarit : suspensión de clases en planteles públicos y actividades gubernamentales

: suspensión de clases en planteles públicos y actividades gubernamentales Querétaro : suspensión de actividades escolares anunciada por el gobernador Mauricio Kuri

: suspensión de actividades escolares anunciada por el gobernador Mauricio Kuri San Luis Potosí : suspensión de clases de educación básica

: suspensión de clases de educación básica Tlaxcala : suspensión de clases y labores en dependencias gubernamentales

: suspensión de clases y labores en dependencias gubernamentales Veracruz : suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles

: suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles Zacatecas: suspensión de clases en escuelas públicas y asueto para trabajadores del gobierno estatal

Michoacán y Zacatecas buscan que las familias disfruten el partido inaugural

Algunos estados justificaron la medida por cuestiones de movilidad, mientras que otros señalaron directamente el interés de que estudiantes y familias puedan seguir el encuentro inaugural de la Selección Mexicana.

En Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, explicó que la suspensión permitirá a las familias disfrutar del ambiente mundialista y seguir el partido entre México y Sudáfrica.

En Zacatecas, el Gobierno estatal informó que la medida busca que las familias puedan disfrutar de la inauguración y del primer encuentro del combinado nacional.

Coahuila no suspenderá clases, pero sí reducirá la jornada

En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció en un evento público una medida distinta.

Los alumnos de educación básica del turno matutino saldrán de clases a las 12:00 horas, lo que permitirá que estudiantes y familias puedan seguir el partido inaugural sin suspender completamente las actividades escolares.

Estos estados mantienen clases normales por ahora

No todas las entidades se han sumado a la suspensión de actividades.

En Morelos, el encargado de despacho del Instituto de Educación Básica, Raúl Espitia Aguirre, informó que las escuelas mantendrán actividades normales, aunque algunos planteles podrían organizar actividades relacionadas con el Mundial.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Puebla señaló que hasta el momento no existe ninguna modificación al calendario escolar y pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos a los canales oficiales.

En Yucatán, el secretario de Educación, Juan Balam Vázquez, confirmó que no habrá suspensión de clases, aunque no descartó actividades recreativas relacionadas con la inauguración dentro de algunos planteles.

También en el estado de Guanajuato, se informó que se mantendrán clases con normalidad el próximo 11 de junio, día en que debutará la Selección Mexicana.

La lista todavía podría crecer antes del 11 de junio

Aunque varios gobiernos estatales ya hicieron oficial la suspensión de actividades, algunas entidades continúan evaluando medidas especiales para el día inaugural del Mundial.

Por ello, las autoridades educativas han recomendado a estudiantes, docentes y padres de familia mantenerse atentos a los anuncios oficiales de sus estados, ya que durante las próximas horas podrían sumarse nuevas entidades a la lista de suspensiones por el arranque de la Copa del Mundo 2026.

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