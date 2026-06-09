Edomex y Michoacán también suspenden clases por la inauguración del Mundial

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Estado de México se suma a suspensión de clases 11 de junio. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades del Estado de México y Michoacán anunciaron la suspensión de clases para este 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

La medida aplicará en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. Sin embargo, mientras el Gobierno mexiquense justificó la decisión por las acciones de movilidad previstas en la Zona Metropolitana del Valle de México, en Michoacán la autoridad educativa señaló que busca que las familias puedan disfrutar del arranque de la justa mundialista.

Más de 4.3 millones de estudiantes en Edomex no tendrán clases por el Mundial

Mediante un comunicado, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informaron que la suspensión de actividades aplicará para instituciones de educación básica, media superior y Superior.

📢 ¡Atención, comunidad escolar del #EdoMex!



El @Edomex a través de la SECTI, informa.👇🏻 pic.twitter.com/ZSp9RlCVZi — Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (@SeducEdoMex) June 9, 2026

La decisión impactará a más de 4.3 millones de estudiantes mexiquenses, quienes no acudirán a clases durante la jornada inaugural del torneo.

Las autoridades explicaron que la medida forma parte de las acciones implementadas para facilitar la movilidad en una fecha en la que se espera una importante concentración de personas por el arranque de la competencia internacional.

En Michoacán quieren que las familias vean México vs Sudáfrica

La Secretaría de Educación de Michoacán (SEE) también confirmó la suspensión de actividades escolares para el 11 de junio en todos los niveles educativos y en escuelas públicas y privadas.

La titular de la dependencia, Gabriela Molina, explicó que la medida permitirá que las familias michoacanas puedan seguir el partido inaugural de la Selección Mexicana y participar del ambiente que genera el evento deportivo.

“Están autorizados para suspender clases y los esperamos para el día viernes, a excepción de los municipios donde estemos presentando algún tema del clima. Así que en esta ocasión será para el partido del día 11″, señaló la funcionaria.

La secretaria agregó que no habrá actividades en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior dentro de todo el sistema educativo público e incorporado.

¿Habrá más suspensiones cuando juegue México?

Por ahora, las autoridades de Michoacán señalaron que la suspensión únicamente está autorizada para el partido inaugural del Mundial.

Gabriela Molina indicó que todavía no existe una decisión sobre posibles suspensiones durante futuros encuentros de la Selección Mexicana en el torneo internacional.

“Por el momento será para el partido del día 11”, precisó.

La inauguración del Mundial obliga a ajustes en la movilidad del Valle de México

De acuerdo con la SECTI, la suspensión responde a las medidas especiales de movilidad que se pondrán en marcha en distintos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El objetivo es evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes y familias, además de contribuir al desarrollo ordenado de las actividades previstas para la inauguración del Mundial.

La autoridad educativa señaló que la decisión también busca reducir el impacto que podrían tener cierres viales, operativos de seguridad y concentraciones masivas relacionadas con el evento deportivo.

Las clases regresarán con normalidad el 12 de junio

Tanto en el Estado de México como en Michoacán, la suspensión está prevista únicamente para el jueves 11 de junio.

Las autoridades educativas informaron que las actividades académicas se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los calendarios de cada institución.

La decisión forma parte de las medidas especiales implementadas alrededor del arranque del Mundial, uno de los eventos deportivos más importantes que albergará México en los próximos años.

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